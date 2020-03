Koronavirusta epäillessä soitto terveyskeskukseen

Koronaviruksen leviämistä seurataan parhaillaan tarkkaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla. Maanantaihin mennessä koronavirustartuntoja oli todettu maailmalla yli 100.000, joista suurin osa Kiinassa. Suomessa tartuntoja oli varmistettu maanantai-iltapäivään mennessä 33, joista kolme oli todettu Keski-Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut suomalaisia siten, että jos tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta ja on joko oleskellut epidemia-alueella 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun COVID-19-tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua, on otettava puhelimitse yhteyttä oman alueen sairaalaan tai terveyskeskuksen päivystykseen.

Joutsassa ja Luhangassa on tällaisissa tapauksissa otettava yhteyttä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen apulaisylilääkäri Irmeli Räsäsen mukaan puhelimitse Joutsan terveyskeskuksen päivystykseen. Ja kun päivystykseen soittaa, kuumeen on Räsäsen mukaan oltava mitattuna.

– Potilas haastatellaan, ja konsultoidaan Keski-Suomen keskussairaalan infektiolääkäriä jatkosta. Ei saa tulla suoraan paikan päälle kertomaan epäilystä, ellei sairauden oireiden vuoksi se ole aivan välttämätöntä, sanoo Räsänen.

Koronaviruksen oireita voi Räsäsen mukaan hoitaa samoin kuten muussakin hengitystieinfektiossa eli kuumelääkkeellä, levolla ja runsaalla nesteen nauttimisella. Koronavirus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita ja osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin THL:n mukaan vain lieviä oireita.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa, mutta viruksen tarttuminen myös kosketuksen kautta on mahdollista. Virukselle altistumista estetään Irmeli Räsäsen mukaan parhaiten hyvällä käsi- ja yskimishygienialla.

– Kädet pitää pestä huolellisesti saippualla esimerkiksi aina kotiin tullessa ja etenkin aina ennen ruokailua. Yskiminen tai aivastaminen suunnataan hihaan, eikä käsiin. Vältetään kasvojen, nenän ja suun seudun koskettelua, ohjeistaa Räsänen.

Lukion kansainvälisten projektien matkoja peruttu koronaviruksen takia

Joutsan lukion kansainvälisiin projekteihin liittyviä matkoja on peruttu koronaviruksen takia. Lukion kahden opettajan oli määrä matkustaa viime viikolla erään projektin merkeissä Italiaan, mutta matka peruttiin. Samoin peruttiin projektiin liittyvä maaliskuun lopulle kaavailtu jatkovierailu, johon olisi ottanut opettajien ohella osaa lukion oppilaita.

Myös erääseen toiseen projektiin liittyvä Romanian-matka, joka lukion kahden opettajan ja pienen oppilasjoukon oli tarkoitus tehdä tällä viikolla, on peruttu.

Samoin on jouduttu perumaan Joutsan yhtenäiskoululla ensi viikolla järjestettäväksi kaavailtu, niin ikään erääseen kansainväliseen projektiin liittyvä kokous. Joutsaan oli määrä saapua kokouksen merkeissä tämän viikon sunnuntaina yksitoista opettajaa Euroopan alueelta, muun muassa Ranskasta ja Saksasta.

Tarja Kuikka