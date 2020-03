Pääkirjoitus: Tieremontti saatava pian toteutukseen

Viime viikolla uutisoitiin Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakuntaliittojen vetoomuksesta, jossa valtiolta toivottiin rahaa Hartolan ja Oravakiven välisen Nelostien osuuden remonttiin. Rahoituksella on kiire, sillä remonttia varten laadittu tiesuunnitelma vanhenee vuoden 2021 lopussa. Mikäli töitä ei ennen sitä ole aloitettu, joudutaan hanke aloittamaan alusta, suunnittelusta lähtien.

Todennäköisesti hallitus ja eduskunta löytävät remonttirahat ensi vuoden budjettiin. Kyse on kuitenkin valtion tierahoissa varsin pienestä, noin 25 miljoonan euron summasta. Ja kukaan asiaan perehtynyt ei varmasti pidä tieosuuden korjaamista tarpeettomana. Nelostie on Suomen pääväylä, eikä valtakunnan pääväylä voi olla sellaisessa kunnossa kuin se nyt on Hartolan ja Oravakiven välillä.

Haapahalli Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Surkuhupaisaa asiassa on se, minkä vuoksi remontin toteutus on viivästynyt. Tieremontista on valitettu ja valitusten käsittely on viivästyttänyt hanketta jo vuosien ajan. Nyt kun lainvoimaisuuden puolesta kaikki on selvää, valtio ei ollutkaan varautunut rahoittamaan remonttia. Sinänsä ei ole syytä moittia remontista valittaneita, sillä valitusoikeus kuuluu demokraattisessa valtiossa kansalaisella ollakin. Sen sijaan on moitittava oikeuslaitoksen hitautta valitusten käsittelyssä.

Vaikka remontti tehdään kokonaisuudessaan Hartolan kunnan alueella, sillä on merkittäviä vaikutuksia myös Joutsaan. Lähes kaikki Joutsan vapaa-ajan asukkaat saapuvat etelän suunnasta Nelostietä pitkin. Useita satoja joutsalaisia kulkee työmatkojaan Nelostietä etelään päin. Lisäksi Joutsan Oravakiveen kaavailtu yrityspuisto hyötyisi suuresti Nelostien remontista.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.