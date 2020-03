Joutsan Hiihdot järjestetään – pakkasjakso pelasti lumitilanteen, yli 200 hiihtäjää odotetaan

67. Joutsan Hiihdot ja 36. Junnuhiihdot hiihdetään tulevana sunnuntaina 8.3. Ne ovat samalla myös Keski-Suomen Hopeasompacupin 4. osakilpailu sekä Keski-Suomen Piirinmestaruushiihdot.

Lämmin alkutalvi piti pitkään kisat järjestävää seuraa Joutsan Pommia jännityksessä, mutta viime viikon pakkaset pelastivat tilanteen, sillä se mahdollisti lumitykkien käynnistämisen. Nyt kunnossa on 2,5 kilometrin latu, joka miesten yleisessä sarjassa kierretään viisi kertaa ja naiset vastaavasti kolme kertaa.

Hiihtäjien osallistujamääräksi järjestävän seuran Joutsan Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen odottaa peräti yli 200 kilpailijaa. Tavoite on korkealla, mutta hyvin perusteltu. Enemmän kevättä muistuttaneen talven vuoksi hiihtoja on peruttu maassamme valtava määrä. Hiihtokalenteria seuranneet tietävät, että sana ”peruttu” on ollut siellä taajaan käytössä.

– Joutsan Hiihdot pidetään takuuvarmasti. Pakkasta oli riittävästi lumitykkien käynnistämiseen ja tykitimme lunta saman tien neljä vuorokautta putkeen. Tämän tykkilumen ansiosta jo olemassa olleet keinolumiladut saatiin kisakuntoon, alleviivaa Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen.

Sunnuntaina Joutsa on ainoa paikkakunta koko maakunnan alueella, missä pidetään hiihtokisat. Lähimmäksi seuraavat ovatkin sitten muiden maakuntien alueella, esimerkiksi Vantaalla. Näin ollen hiihtäjillä on varmasti kisanälkää, ja Hartonen uskoo sen kohdistuvan juuri Joutsan Hiihtoihin sunnuntaina.

Ilmoittautumisaikaa hiihtäjillä on keskiviikkoon asti, ja torstaiaamuna selviää hiihtäjien lopullinen määrä.

Yleisölle on tarjolla kunnon urheilukarnevaalia, ja Joutsan Pommi toivookin paikalle runsasta kannustajajoukkoa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Näin huonona lumitalvena Joutsan Hiihtojen eteen tehdyn talkootyön määrä on ollut valtava. Alle kymmenen hengen porukka valvoi ensiksi vuorokaudet läpeensä lumitykkien toimintaa, ja sitten lumi oli vielä levitettävä latupohjille ja tehtävä hiihtoladuksi. Luonnonlumesta on tullut lähinnä vain kosmeettista apua.