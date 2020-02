Kirjat: Kaisa Vigman – Kuultokuvana, Matkakertomus päivästä yöhön ja takaisin

Kaisa Vigman: Kuultokuvana – Matkakertomus päivästä yöhön ja takaisin, Books on Demand, 2019.

Alakulo kuin varjona mukana minussa. Niillä synkkäsävyisillä sanoilla käynnistyy joutsalaislähtöisen, Hartolassa asuvan Kaisa Vigmanin (os. Saari) äskettäin julkaisema runoteos Kuultokuvana – Matkakertomus päivästä yöhön ja takaisin. Vigman itse kuvaa teostaan matkakertomukseksi valosta varjoihin ja toisaalta myös runolliseksi kertomukseksi rakkauden parantavasta voimasta ja kosmisesta valosta, jonka loisteessa viriää toivo vapaudesta ja elämänarvoisesta elämästä.

Vigmanin runoteos käynnistyy, kuten todettua, valosta – kevyemmistä tunnelmista, lempeän kevättuulen tuomasta tuoksusta ja ylipäätään tarkasta luonnonkuvauksesta. Luonto on myöhemminkin teksteissä vahvasti mukana. Samoin on toinen ihminen, sinä, joka on teoksen runoilijaminälle ilmeisen tärkeä.

Valoista edetään kuitenkin synkkiin sävyihin ja lopulta hiljaiseen ja pimeään paikkaan, jossa runoilijaminä on turvassa ja jossa hän voi olla olematta. Mitä tapahtuu pimeydessä ja siinä vaiheessa, kun pimeässä olevaa aletaan tahtoa takaisin valoon, sen lukekoon jokainen teoksesta itse.

Käytännössä runoteos kertoo Kaisa Vigmanin itsensä mukaan mielenterveyden järkkymisestä maailmassa, josta on yhä vaikeampaa löytää omaa paikkaansa. Mielenterveys järkkyy helposti mitä moninaisemmista syistä ja moni vaikenee ongelmistaan häveten niitä, koska ne leimaavat kantajansa niin vahvasti.

Toisaalta moni läheinen ei tiedä, miten kohdata mielenterveysongelmista kärsivä, ja usein hyvää tarkoittavat sanat eivät tavoita sanojen kohdetta, vaan kääntyvät lopulta kohteen mielessä kannustamisen sijaan painostaviksi. Siitä voi seurata sanojen kohteelle kokemus, että hänen on yritettävä tsempata toisten vuoksi, etteivät toiset murehtisi. Tämä tulee ilmi myös Vigmanin teoksessa, jossa runoilijaminä kokee itselleen vieraaksi päivän, jolloin kaikki oli hyvin – päivän, jonka hän eli vain sen vuoksi, ettei muiden tarvitsisi murehtia.

Vuonna 1966 syntynyt Vigman työskentelee freelancerina sisällöntuottamisen ja kirjoittamisen parissa. Aiemmin hän on työskennellyt pitkään koulumaailmassa ja lisäksi hän on toiminut työnohjaajana aikuissosiaalipuolella. Vigman tunnetaan myös joutsalais-hartolalaisen folk-rockyhtye Tarujen Saaren solistina. Hän on tehnyt sanoituksia ja sävellyksiä eri musiikkijulkaisuille, viimeisimpänä vuonna 2006 ilmestyneelle Tarujen Saaren albumille Susien yö.

Tarja Kuikka