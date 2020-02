Luhanka ei voi enää ostaa sosiaalityöntekijän palveluita Joutsasta – sopimus irtisanotaan resurssipulan vuoksi

Joutsa on joutunut irtisanomaan sopimuksen, jolla kunta on myynyt sosiaalityöntekijän palveluita Luhangan kunnalle. Myöskään koulukuraattorin palveluita ei pystytä myymään ulkopuolelle. Syyksi on kerrottu sosiaalityöntekijöiden resurssipula. Sopimus sosiaalityöntekijän palvelun myymisen irtisanomisesta astuu voimaan 1.4. alkaen.

Luhangan kunnalle tilanne on yllättävä, ja se tarkoittaa uuden kumppanin etsimistä palveluntuottajaksi pikaisella aikataululla.

Rautakauppala Haapahalli Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

– Saimme ilmoituksen Joutsalta muutama viikko sitten, että 16.3. alkaen he eivät pysty myymään meille sosiaalityöntekijän tai koulukuraattorin palveluita. Luhanka aikoo edelleen hankkia nämä ostopalveluina, ja perusturvalautakunta työstää asiaa. Tästä on lähetetty tiedustelut muille ympäryskunnille, kertoo Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Sosiaalityöntekijän palvelun ostamisesta on tehty sopimus marraskuussa 2016. Tuolloin Luhanka varautui ostamaan noin 30 prosenttia sosiaalityöntekijän viikkotyömäärästä (37 tuntia). Sopimukseen sisältyivät palvelut sosiaalityöstä, lastensuojelusta ja vastaavan kuraattorin töistä.

Sopimuksen mukaan palvelua myydään Luhangan kunnalle vain jos Joutsalla on käytettävissään kolme sosiaalityöntekijää.

Kuitenkin Joutsan kunnalla on ollut vajetta sosiaalityössä syksystä 2019 lähtien. Sosiaalityöntekijän virka on ollut auki 1.11.2019 alkaen, eikä paikkaa olla saatu täytettyä, koska yhtäkään pätevää hakijaa ei ole ollut. Haku on edelleen meneillään tälläkin hetkellä.

Joutsan sosiaalipalveluiden miehitykseen kuuluu nykyään yksi sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja.

Janne Airaksinen