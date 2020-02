Puheenvuoro: Missä on pihvi?

Seurakunnassamme on painittu taloustilanteen parantamiseksi ja etsitty eri ratkaisumalleja. Tällä hetkellä on esillä taloustoimintopalveluiden hoitaminen ostopalveluna. Asiaa ei ole vielä päätetty. Päätöksen tekee aikanaan kirkkovaltuusto kirkkoneuvoston esityksen pohjalta. Tällä hetkellä valmistelu on tapahtunut siltä pohjalta, että palvelut ostettaisiin Muuramesta.

Toinen vaihtoehto Jyväskylä ei saanut sovittuja perustietoja seurakunnastamme ja siksi heidän tarjousvaihtoehto ei ole mukana. Kun valmistelun jatkamisesta viimeksi päätettiin, tein ehdotuksen, että katsotaan vielä tämä vuosi ja tutkitaan mahdollisuuksia Jyväskylän suuntaan. Tätä ehdotustani kannatti kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Teuvo Kuitunen. Nyt esillä olevassa mallissa ei saada oleellisia säästöjä seurakuntamme talouteen. Tästä mallista minä en löydä pihviä.

Todellinen pihvi löytyy siitä, että liittymällä Jyväskylän seurakuntaan pelkästään kirkollisverot vähenevät seurakuntamme jäseniltä noin 300.000 euroa vuodessa.

Annan mielelläni lisätietoja asiasta.

Rakentavin terveisin

Niilo Nieminen

