Palokunta harjoitteli toimintaa autokolarissa – katso kuvat ja video

Joutsan palokunta piti viime lauantaina normaalia pidemmän harjoituspäivän. Päivän aiheena oli Nelostien varren paikkakunnalle sopivasti toiminta tieliikenneonnettomuudessa. Samalla palokuntalaiset saivat ottaa tuntumaa uusiin akkukäyttöisiin pelastustyökaluihin.

Palokunnalla on aiemmin ollut käytössä vastaavat hydrauliikkakäyttöiset pelastustyökalut, mutta jatkossa ne jäävät akkukäyttöisten laitteiden varalle. Akkulaitteiden etuna on se, että niissä ei tarvita paloautosta laitteisiin kulkevia hydrauliikkaletkuja, joten akkulaitteiden käyttö on onnettomuustilanteessa helpompaa.

Rautakauppala Haapahalli Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Harjoituksen johtajana yhdessä Juha Valtosen kanssa toiminut Eetu Salonen kehui Joutsan palokuntalaisten osaamista.

– Ammattitaito on hyvällä tasolla, vaikka suurin osa on sivutoimisia, sanoi Salonen.

Lauantaina Köysitiellä teollisuushallin pihalla pidetyssä harjoituksessa palokunnalla oli harjoituskappaleina kymmenen romuautoa. Tositilanteessa potilaan pelastaminen kolariautosta vaatii usein auton rakenteiden leikkaamista auki, ja juuri tätä lauantain aikana harjoiteltiin uusilla ja vanhoilla työkaluilla. Mukana oli kouluttajat mukaan lukien 25 palokuntalaista.

– Jos kolarissa on mukana vanhempi auto, niin yleensä näitä joutuu aina käyttämään. Uudemmissa autoissa korirakenteet on niin hyvin suunniteltu, että ne yleensä eivät muuta muotoaan onnettomuudessa, kertoi Eetu Salonen.

Salosen mukaan lauantain harjoitus oli yksi Joutsan palokunnan historian suurimpia.

– Meillä on tarkoitus muutenkin kehittää harjoituskulttuuria. Perinteisesti on ollut parin tunnin harjoitus maanantaisin. Jatkossa on tarkoitus karsia hiukan näistä lyhemmistä harjoituksista ja pitää enemmän pitkiä harjoituksia lauantaisin.

Markku Parkkonen

Katso videokooste harjoituksesta:

Katso kuvia harjoituksesta: