Kaasujalka-ralli ajetaan lauantaina Leivonmäellä

Leivonmäellä ajetaan tämän viikon lauantaina rallia. Kyse on Team Joutsenlampi/Yellow Racing Teamin järjestämästä, R-rallicupin osakilpailuna ajettavasta Kaasujalka-rallista, joka oli tarkoitus pitää jo helmikuun alussa, mutta joka siirrettiin tuolloin loppukuulle paremman talvisään toivossa.

Rallipäällikkö Sami Heikkilän mukaan alkuperäinen tavoite lumisesta talvirallista ei ole järjestäjän näkökulmasta katsoen nytkään toteutumassa, mutta pakkasen ansiosta pätkiä päästään jäädyttämään tiistaista eteenpäin.

– Jäädytyskalustoa on varattu hommiin kaksin kappalein ja kolmas saadaan vielä perjantaiksi, jos tarvetta. Tämän hetken tilanne on niin, että varsinaista jäätä reitillä on 20-25 prosenttia. Aukeammat paikat on soralla ja lumettomia, Heikkilä kertoi viime sunnuntaina.

Kaasujalka-ralli koostuu seitsemästä erikoiskokeesta ja ek-kilometrejä on määrä kertyä yhteensä vajaat 70. Jos reitin tietyt osuudet eivät kuitenkaan ole Heikkilän mukaan riittävän hyvässä kunnossa kisapäivänä, yksi vaihtoehto on reitin lyhentäminen. Joka tapauksessa kyse on niin sanotusti pimeänä ajettavasta rallista, eli reittiä ei julkaista ennen kuin kisapäivän aamuna.

Ralli tuo Leivonmäen kylälle lauantaina vipinää, sillä kilpailuun on starttaamassa 150 autoa. Kurkiauran koulu toimii kilpailukeskuksena ja kilpa-autojen huoltoalueet ja tarkistus sijaitsevat koulun lähellä.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Jukka Huikko