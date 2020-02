Haihatuksen uusi aika

Haihatusta on viime syksystä asti luotsannut uusi kasvo, kuvataiteilija ja muusikko Risto Puurunen (kuvassa keskellä), joka osti taidelaitoksen syyskuussa ja ryhtyi sen perustaneiden Merja Metsäsen ja Raimo Auvisen elämäntyön jatkajaksi.

Jo ensikäynnillään Haihatuksessa viitisen vuotta sitten Puurunen oli kokenut paikan mieleiseksi, ja kun hän viime kesänä kuuli paikan olevan myynnissä, ostoajatus jäi kytemään hänen mieleensä. Hän ehti jo hylätä ajatuksen, mutta myöhemmin vastaan tullut virallinen myynti-ilmoitus sai hänet sittenkin tekemään ostotarjouksen.

– Tämä mahdollistaa niin kaiken tekemisen, mitä on itsekin ollut elämänsä aikana mukana tekemässä täällä. Täällä kaikki on mahdollista ja täällä on hyvät tyypit, hyvä mesta, Puurunen perustelee päätöstään.

Hän ei ollut ainoa ostotarjouksen jättänyt, vaan Metsäsen ja Auvisen tyttären, taidelaitoksen toiminnassa mukana olevan Anni Auvisen mukaan muitakin oli. Haihatuksen henki ry päätyi kuitenkin juuri Puuruseen.

– Kun tämä on meidän vanhempien elämäntyö ollut, niin Risto oli niin Haihatus-henkinen, että tämä jäi hyviin käsiin, Auvinen taustoittaa päätöstä.

Haihatuksessa järjestetään tänäkin kesänä perinteinen kesänäyttely. Viime kesän näyttelyssä oli esillä muun muassa tämä Emmi Valveen teos Armo. Kuva: JS Arkisto

Juuri nyt Haihatuksessa valmistaudutaan tulevaan. Vaikka omistajanvaihdos on tuonut uusiakin tuulia, tuttuja toimintojakin on yhä – esimerkiksi maaliskuussa tauolta palaava residenssitoiminta ja perinteinen kesänäyttely. Residenssikuviot ovat Puurusen mukaan muuten entisellään, mutta nyt toimintaa voidaan mainostaa enemmän myös esimerkiksi muusikoille, sillä siihen on paremmat puitteet.

– Sinne voi vaikka orkesteri tulla treenaamaan jotain levyä, ja riippuu vähän musiikkityylistä, voi vaikka tulla äänittämään Fantasian tuvassa.

Haihatuksen residenssissä on vieraillut vuosittain parikymmentä taiteilijaa. Tänä vuonna tulossa on residenssitoiminnasta vastaavan talon taiteilijan Benjamin Phillips Nozdrachevin mukaan esimerkiksi installaatioita tekeviä sekä äänen ja filmin kanssa työskenteleviä taiteilijoita.

Kesänäyttely Avantgarde Vekkula puolestaan avataan kesäkuussa avoimen kansanjuhlan merkeissä. Näyttelyssä on Risto Puurusen mukaan luvassa monenlaista kokemuksellista, elämyksellistä kuvataidetta; kineettisiä veistoksia, installaatioita, maalaustaidettakin.

Haihatuksen uuden konserttisarjan avaa maaliskuussa Cleaning Women. Bändi on tunnettu itsetehdyistä soittimistaan, joita soittavat siivousrobotit CW04 (Tero Vänttinen, vas.), CW01 (Risto Puurunen) ja CW03 (Timo Kinnunen). Kuva: Klaus Welp.

Uutta on esimerkiksi konserttisarja, jonka avaa maaliskuussa Risto Puurusen oma bändi Cleaning Women. Konsertteja on pidetty Haihatuksessa ennenkin, mutta musiikkipuoli vahvistuu Puurusen mukaan omistajanvaihdoksen myötä ”kaupanpäällisinä”.

– Itse tulen siltä saralta, on vähän niin kuin toinen jalka kuvataiteessa ja toinen jalka musiikkipuolella, niin se nyt vaan tuntuu itsestään selvältä. Ja Fantasian tupa on tunnelmaltaan mahtava ja akustiikaltaan huippu. Se on ihan niin kuin luotu semmoiseen pieneen klubitouhuun.

Uutta ovat myös esimerkiksi Haihatuksen henki ry:n jäsenhankintakampanja ja Haihatuksen liittyminen museokorttijärjestelmään.

Kuluvan vuoden mittaan Haihatuksessa on luvassa paljon muutakin. Esimerkiksi modernin sirkuksen ja fyysisen teatterin ryhmä Kallo Collective tulee sinne treenaamaan ja esiintymään, ja kesällä järjestettävässä saunapäivässä voi päästä saunomaan Haihatuksen talon saunaan tai Cleaning Womenin ex-keikkabussista tehdyssä saunaan.

Syksyllä ovat tulossa ainakin syysnäyttely, elektronisen musiikin iltama ja Valon Haihatus. Viimeksi mainitussa kävi viime vuonna Risto Puurusen mukaan 700-1.000 vierasta.

– Sehän yllätti meidän ihan täysin, että miten hyvin se löysi yleisönsä.

Viime syksynä ensimmäistä kertaa Haihatuksessa järjestetty, uuden omistajan aikakauden käynnistänyt Valon Haihatus saa tänä syksynä jatkoa. Kuva: JS Arkisto / Markku Parkkonen

Mitä viimevuotiseen Valon Haihatukseen tulee, ulkopuolisen silmin näytti siltä, että tapahtumasta lyötiin isosti rumpua ja paikalle haluttiin yleisöä laajemminkin kuin vain taidepiireistä. Risto Puurusen ja Anni Auvisen mukaan laajempaa yleisöä todella tavoiteltiin, sillä Haihatuksessa halutaan, että kynnys tulla sinne näkemään ja kokemaan olisi kaikilla mahdollisimman matala – taide kun kuuluu kaikille.

Puurusen toiveena on, että taidenäyttelyistä voisivat saada ”kiksejä” niin insinööri-isä kuin hevariteinipoikakin, ei vain kulttuurihistorian opiskelija.

– Pyritään pitämään mahdollisimman matala kynnys siihen kaikille, että jäisi mahdollisuus siihen semmoiseen löytämisen iloon, sanovat Auvinen ja Puurunen.

Cleaning Women säestää Joutsassa 1920-luvun mykän tieteiselokuvan

Cleaning Women esiintyy Taidelaitos Haihatuksen Fantasia-talossa 11. maaliskuuta säestäen Neuvostoliiton aikaisen tieteiselokuvan. Aelita on yksi mykän elokuvan aikakauden lähes unohdettuja helmiä. Marsin kuningattaresta kertova tieteiselokuvagenren uranuurtaja tehtiin Neuvostoliitossa jo vuonna 1924, vuosia ennen Fritz Langin Metropolista.

Valtion kiinnostus kansalaisille suunnattuun elokuvataiteeseen, myös propagandamielessä, mahdollisti elokuvan valtavan budjetin, jonka johdosta elokuvan massiiviset lavasteet ja Marsiin sijoittuvat joukkokohtaukset hätkähdyttävät edelleen. Aleksei Tolstoin romaaniin perustuva käsikirjoitus sai kuitenkin sensuuriviranomaiset varpailleen, mikä johti elokuvassa nähtäviin yllättäviin juonenkäänteisiin.

Cleaning Women on säestänyt Aelitan aiemminkin, ensimmäisen kerran keväällä 2003 ja viimeisimpänä tämän vuoden tammikuussa Norjassa Tromssan kansainvälisillä elokuvajuhlilla: Kuva: Johannes Säre

Itsetehdyillä soittimilla futuristista musiikkia takova Cleaning Women säestää elokuvan tälle vuosituhannelle. Yhtye käyttää itsetehtyjä lyömä-, kieli- ja rytmisoittimia luoden melodisen ja hypnoottisen säestyksen elokuvan tapahtumille.

Cleaning Womenin Aelita-säestys sai ensi-iltansa keväällä 2003. Viisi vuotta myöhemmin yhtye kutsuttiin esiintymään Luxemburgin Filharmoniatalolle, jota varten säestystä päivitettiin edelleen. Sittemmin yhtye on säestänyt Aelitaa muun muassa Moskovan elokuvamuseossa ja nykytaiteen museossa Laboratorio Arte Alamedassa Mexico Cityssä.

Tämän vuoden tammikuussa yhtye vieraili Aelitan kanssa uudelleen Tromssan kansainvälisillä elokuvajuhlilla, jossa Aelita oli valittu festivaalijohtaja Martha Otten 21-vuotisen uran parhaimmistoa esittelevään kuuden elokuvan sarjaan.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa Haihatuksen keskeiset nykytoimijat eli uusi omistaja Risto Puurunen (keskellä), jo pari vuotta talon taiteilijana toiminut Benjamin Phillips Nozdrachev ja taidelaitoksessa monessa roolissa toimiva Anni Auvinen.