Hiihtäjille tehtiin kiusaa – miksi piti vetää oksa ladulle?

Joutsan tykkilumiladulla on tehty kahden viikon sisällä kaksi kertaa ilkivaltaa. Joku on nostanut isoja puunoksia poikittain keskelle latua. Nämä on havainnut eräs hiihtäjä sekä latuja tehnyt latumestari. Kyseessä on jäljistä päätellen yksi henkilö ja kengän koko noin 40–42.

Joutsan Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen ei alkuunkaan ymmärrä moista toimintaa.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Haapahalli Autoasi Joutsa

– Joku haluaa näin vaarantaa hiihtäjän turvallisuuden ja hankaloittaa latukoneen kuljettajan työtä. Ennen kaikkea on kyse turvallisuudesta. Jarruttaminen ei välttämättä kaikilta onnistu kovin nopeasti ja voi aiheuttaa erittäin ilkeitä seuraamuksia hiihtäjän kaatuessa, kertoo Hartonen.

Joutsassa ei tiettävästi niin sanottuun laturaivoon ole koskaan törmätty. Kaikenikäiset ja -kuntoiset ovat mahtuneet hiihtämään sopuisasti.

– Talvi on ollut haasteellinen lajin kannalta ja töitä on tehty kovasti latujen suhteen. Enempää ongelmia tällaisen ylimääräisen kanssa ei olisi suotavaa tulla. Toivottavasti kyseinen henkilö ymmärtää tilanteen. Tämä ei ole missään nimessä leikin asia, puuskahtaa Hartonen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Esteitä Joutsan hiihtoladulla. Näihin ei soisi kenenkään laskevan esimerkiksi alamäessä.