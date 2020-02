Ajokoirat kilpailivat jäniksenajossa seutukunnalla

Jämsän Seudun Ajokoirayhdistys ry järjesti lauantaina ajokokeen Joutsan seutukunnalla. Kilpailun koemaastot sijaitsivat Tammimäessä, Varmanmäessä ja Oittilassa, ja keskuspaikkana toimi Pappistalo, josta kolme koiraa ohjaajineen suuntasi aamulla ylituomari Topi Savijärven puhuttelun ja koemaastojen arvonnan jälkeen maastoon. Kullakin koirakolla oli mukana kaksi tuomaria ja paikalliset maasto-oppaat.

Ajokokeita järjestetään Savijärven mukaan ensisijaisesti jalostustiedon keräämiseksi, mutta myös harrastajakunnan yhteisen harrastamisen vuoksi ja tietenkin kilpailumielessä. Lauantaina ei tosin kisattu niin tosissaan, vaan kyse oli niin sanotusta kyläkokeesta.

– Mutta näitäkin pitää olla ja täällä on hyvä näiden aloittelevampien koirien alkaa sitä koeuraa. Mutta tottakai sitten on olemassa suomenmestaruussarja, missä on karsintoja useissa eri vaiheissa, kertoi Savijärvi.

Ajokokeessa ajokoiralla on Savijärven mukaan 240 minuuttia hakuaikaa, jonka kuluessa sen pitäisi saada kaksi ajoa. Ajoeriä on kaksi, molemmat 120 minuuttia. Arvostelu koostuu ajominuuteista ja ominaisuuspisteistä, joita annetaan hausta, haukusta ja ajotaidosta.

Kokeen jälkeen tulokset käydään ylituomarin kanssa läpi. Ylituomari katsoo Savijärven mukaan sen, että kaikki on mennyt sääntöjen mukaan ja vetää koirien ominaisuuspisteitä arvostellessa tietyn linjan, jotta arvostelu on tasapuolinen.

– Ettei käy niin, että yhden koiran tuomarit ovat vähän löysempiä ja antavat numeroita herkemmin ja sitten toiset ovat kamalan kireitä.

Topi Savijärvi (vas.) toimi kilpailun ylituomarina, luhankalainen Heikki Kosonen toimi puolisonsa kanssa ajokokeiden paikallisena järjestäjänä.

Jos arvosteluissa on pieni tulkinnan mahdollisuus, se otetaan Savijärven mukaan aina koiran eduksi. Arvostelussa ylipäätään on Savijärven ja lauantain kokeen paikallisena järjestäjänä puolisonsa kanssa toimineen Heikki Kososen mukaan tärkeä toimia asiallisesti ja kannustavasti koiraa ja sen ohjaajaa kohtaan. Varsinkin jos kyse on alkavasta koirasta ja ohjaajasta, hyvä harrastaja voidaan Kososen mukaan tuhota yhdellä lauseella.

– Tämä on hyvin semmoista henkilökohtaista urheilua, että vaikka koirat kisaa, niin tuomareiden täytyy kuitenkin olla siinä hengessä mukana ja kannustamassa. Ja kun harrastajien määrä vähenee koko aika, niin meillä ei ole varaa menettää yhtään ainoaa uutta harrastajaa, kertoi Kosonen.

Lajiin tarvitaan Savijärvenkin mukaan uusia harrastajia, mutta tällä hetkellä heitä tulee vähemmän kuin on poisjääviä. Savijärvi katsoo harrastajamäärän laskun olevan suorassa yhteydessä suomenajokoirien vähenemiseen ja siihen taas on hänen mukaansa yhtenä syynä kaupungistuminen; ajokoiran pitäminen esimerkiksi kerrostalossa ei ole hääviä, eikä kaupungissa ole harjoittelumaastoa lähellä.

– Jotta se on siinä lähellä, se vaatii sen, että asutaan myös siellä maalla.

Ajokokeen voittaja Tiltan-Tallin Mane omistajansa Matti Jutilan kanssa. Kuva: Pirjo Kosonen

Lauantain ajokoe oli Heikki Kososen tietojen mukaan ensimmäinen ajokoe seutukunnalla runsaaseen 20 vuoteen. Seudulla on kuitenkin niiden järjestämiseen Kososen ja Topi Savijärven mukaan hyvät mahdollisuudet ja seutua hyödynnettiinkin esimerkiksi ajokoirien SM-kisoissa viime syksynä.

Kokeiden järjestäminen on olennaisesti kiinni alueiden maanomistajista ja metsästysseuroista. Savijärvi ja Kosonen kiittelivätkin paitsi lauantain maasto-oppaita, myös maanomistajia ja metsästysseuroja, joiden luvalla koemaastot saatiin käyttöön.

Lauantain ajokoe oli suunniteltu jo tammikuulle, mutta huonon sään vuoksi sitä siirrettiin. Lauantainakin sää oli Savijärven mukaan haastava koiralle, jonka tassut ovat herkät tai eivät olleet koepäivänä kunnossa.

Yksi hankala tekijä olivat myös heikot jäät. Vaikka koemaastot pyrittiin Savijärven mukaan valitsemaan siten, etteivät vesistöjä ole lähellä, aina voi käydä niin, että ajettava lähtee jäälle ja koira menee perässä. Savijärven mukaan jänis ja kettu tietävät jäiden heikkouden ja sen, että niitä takaa ajava painaa enemmän kuin ne itse.

– Aika monta koiraa on mennyt jäihin tämän talven aikana tässä lähialueilla.

Jämsän Seudun Ajokoirayhdistys ry:n ajokoe 8.2.2020, Joutsa, tulokset:

1) FI37657/17 Tiltan-Tallin Mane om. Matti Jutila, Sysmä, 79,17 p.

2) FI35015/14 Korpivalion Hemuli, om. Satu Siikaniemi, Lahti, 78,79 p.

3) FI34444/16 Saamarin Ruska, om. Martti Saarinen, Jyväskylä, Luopui.