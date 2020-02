Puheenvuoro: Tuulivoimahanke vastatuulessa

En ole kaikkia puheenvuoroja lukenut, mutta niitä muutamia tutkineena näyttää hanke jostain syystä saaneen melkoista vastarintaa.

Nythän näyttää siltä että tuulivoimapuistot halutaan sijoittaa hiljaiseen maalaismaisemaan kun kaupunkilainen ei halua niitä kaupunkimaisemaa muka pilaamaan. No miten se sopii sitten hiljaiseen maalaismaisemaan, ei mitenkään. Maakuntakaavassakin tuo alue on merkitty matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi ja sen läpi kulkee ulkoilureittimerkintä. Jyväskylästä löytyy kaupungistakin paikkoja minne tuulivoimalat voi sijoittaa.

Kaupungissa taustamelu ylittää varmasti tuon tuulimyllyn aihettaman ”melun”, jos sitä siitä ylipäätään lähtee.

Olen liikkunut Keski-Euroopassa viimeisen 15 vuoden aikana paljonkin ja siellä tuulivoimalat ovat melko yleisiä ja tuulivoimapuistot suuria, ja istuvat hyvin kaupunki maisemaankin. Tosin paras paikka on sijoittaa ne tehdas- tai satama-alueille kuten Euroopassa näkee paljon sijoitetun.

Se ajatusmalli, että sähkö tulee pistorasiasta, on melko lailla hutera, mistä se sähkö tulee siihen pistorasialle, jossain ja jollain tapaa sähkö pitää tuottaa.

Päästöttömiä energiantuotantotapoja ovat tuuli-, aurinko- ja vesivoima. Tuulivoima on paras vaihtoehto korvaamaan kivihiilellä, turpeella ja maakaasulla tuotetun sähkön, kun puntarissa on hiilijalanjälki. Se on kiistaton tosiasia. Turpeen ja kivihiilen käyttö sähkön tuotantoon tulee muutaman vuoden kuluttua päättymään, ja tulevaisuudessa sähkö tulee tuottaa päästöttömästi, eikä niin kuin tänä päivänä kaiken maailman ”kuramyllyillä”.

Taisto Holla

Mieskonmäki