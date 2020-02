Pääkirjoitus: Pieni valopilkku väestötilastossa

Tilastokeskuksen viime vuoden väestötilastot saatiin tammikuun lopulla julkisuuteen. Joutsan ja Luhangan tilastot olivat tuttuun tapaan miinusvoittoiset, kuten toki monen muunkin maaseudun kunnan ja pienempien kaupunkienkin kohdalla oli. Itse asiassa Suomessa vain 55 kuntaa oli viime vuoden väestötilastossa plussalla. Isommasta tai pienemmästä väestökadosta kärsivät viime vuonna muiden muassa Lahti, Heinola ja Mikkeli.

Suurin syy väestön vähenemiseen on pieni syntyvyys. Tämä on ongelma lähes koko Suomessa, sillä lukumääräisesti vauvoja on viime vuosina syntynyt ennätysvähän. Osin tämä johtuu väestörakenteesta, mutta taustalla on varmasti myös monimutkaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia syitä, joihin on vaikea puuttua.

Haapahalli LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky

Joutsa ja Luhanka pärjäsivät viime vuoden tilastotarkastelussa melko kehnosti. Kunnat jäivät suhteellisesti tarkasteltuna Suomen kuntien huonoimpaan viidennekseen sekä syntyvyydessä että kuolleisuudessa. Itse asiassa Luhanka oli molemmissa kategorioissa viimeisellä sijalla. Mikäli yhtään lohduttaa, niin naapurikunnissa Hartolassa ja Sysmässä menee syntyvyyden ja kuolleisuuden suhteen suunnilleen yhtä huonosti kuin Joutsassa ja Luhangassa.

Valopilkkuna voisi todeta, että suhteellista nettomuuttoa tarkastellessa Luhanka sijoittuu Suomen kunnista sijalle 23 ja Joutsakin sijalle 172.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.