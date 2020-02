Joutsa ostaa tonttivarantoa keskeltä taajamaa – kaupan kohteena 20 hehtaaria useasta paikkaa

Joutsan kunta panostaa merkittävällä tavalla tonttivarannon hankintaan. Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina kaupan, jossa kunta ostaa helmikuun aikana yhteensä 20 hehtaarilla maata taajaman ydinkeskustasta ja sen välittömästä läheisyydestä. Kauppasumma on 100.000 euroa.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen neuvotteli Marjatta, Annika ja Ari Korpelan kanssa Onnenmaa-, Sulin- ja Kesäranta-kiinteistöjen ostamisen. Kauppakirja allekirjoitetaan helmikuun aikana.

– Nämä sijaitsevat loistavalla paikalla keskellä taajamaa, ja ovat viimeiset näin isot määräalat mitä ylipäänsä on saatavilla. Kuntana uskomme itseemme, että näistä tulee vielä kysyttyjä asuinrakentamisessa. Hankinnat tukevat myös hienosti kirkonkylän osayleiskaavan laatimista, joka on loppusuoralla, valaisee Nissinen taustoja.

Kyseessä ovat 6,04 hehtaarin määräala Onnenmaa-kiinteistöstä (kaksi palstaa) ja noin 14,34 hehtaarin määräala Sulin-nimisestä kiinteistöstä (kaksi palstaa). Käytännössä kaupat kohdistuvat Perttulanpolun itäpuolella olevaan peltoon, Puutteenkujan eteläpuoliseen alueeseen, palstaan Savontien päässä ja Pertunmaantien pohjoispuolella keskustaan nähden olevaan alaan.

Viides ostettava ala on Kesäranta-kiinteistö rannasta Uimalan parkkipaikan välittömästä läheisyydestä. Sen pinta-ala on 0,3870 hehtaaria, josta noin 0,234 hehtaaria on yksityistä suojelualuetta. Se sijaitsee keskellä kunnan omistamia rantamaita ja mikäli suojelualue poistettaisiin tai sitä lievennettäisiin, rannan hyödyntämiseen avautuisi paljon uusia mahdollisuuksia. Kauppasummasta 15.000 euroa kohdistuu Kesäranta-kiinteistöön.

Yläkuva: Karttaesitys kaupan alaisista kohteista ja niiden sijainnista.