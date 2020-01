Pääkirjoitus: Hienoa työtä hiihdon eteen

Tänä talvena monella paikkakunnalla ovat hiihdon ystävät tuskailleet säätä, kun alkutalvesta lunta ei ole ollut edes maan peitteeksi, saati hiihtoladuksi asti. Joutsassa kaikki on kuitenkin toisin, sillä Joutsan Pommin tykkilumilatu on ollut hiihdettävässä kunnossa jo parin kuukauden ajan. Mikäli Joutsassa olisi oltu pelkän luonnonlumen varassa, olisi suksille päässyt vain vajaan parin viikon ajan joulun tienoilla.

Vaikka suomalaiset ovat hiihtohullua kansaa, eivät keinolumiladut ole mitenkään valtavan yleisiä. Sellaisia on Suomessa vain noin 40 ja luonnollisesti suurin osa näistä isommissa kaupungeissa. Paikkakunnan kokoon nähden Joutsa erottuu tässäkin tapauksessa edukseen.

Joutsan Pommin puheenjohtajan Marko Hartosen mukaan 1,4 kilometrin tykkilumilatu on ollut varsin suosittu. Ladulla on käyty hiihtämässä arviolta 2.500 kertaa. Ladulla on nähty niin joutsalaisia kuin ulkopaikkakuntalaisiakin hiihtäjiä, joten se on ollut myös erinomaista mainosta koko paikkakunnalle. Tykkilumilatu onkin lisä Joutsan erinomaisten liikuntapaikkojen pitkään ketjuun.

Tykkilumiladun ylläpito ei ole aivan ilmaista. Tähänastisista noin 14.000 euron kustannuksista ovat vastanneet puoliksi kunta ja Joutsan Pommi. Lienee selvää, että tulevaisuudessa on harkittava myös ladun käyttömaksuja. Niille voisi hyvinkin löytyä kannatusta, sillä jo nyt käytössä olleen vapaaehtoisen latumaksun on maksanut puolensataa hiihtoharrastajaa.

