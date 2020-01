Lukuhaaste ja -diplomi kannustavat aikuisia tarttumaan kirjaan

Erilaiset lukuhaasteet ja lukudiplomit ovat olleet koululaisten perheissä tuttuja jo pidemmän aikaa, mutta nykypäivänä niitä suorittavat myös monet aikuiset. Niihin voi tarttua myös Keski-kirjastoissa ja sen myötä Joutsan ja Leivonmäen kirjastoissakin, ja uuden vuoden alkajaisiksi molemmat ovat käynnistyneet uusin kuvioin.

Tosin Keski-kirjastojen aikuisten lukudiplomista ei voi puhua varsinaisesti suorittamisena, sillä toisin kuin koululaisilla, aikuisten diplomissa ei ole kirjoihin liittyviä tehtäviä. Heille kyse on käytännössä eri aihepiirien teoksista kootusta kirjavinkkilistasta. Tälle vuodelle listaan on koottu runsaat sata teosta eri kirjallisuuden lajeista.

Sen sijaan lukuhaasteessa ei ole valmista kirjalistaa, vaan siinä mennään niin sanotusti tehtävä edellä. Haasteessa on kolmekymmentä kohtaa, joista vähintään kaksikymmentä tekemällä voi osallistua haasteen päätyttyä ensi vuoden tammikuussa kirjaston järjestämään pieneen arvontaan.

Tehtävänä on lukea esimerkiksi kirja, joka on julkaistu tänä vuonna tai omana syntymävuonna, sijoittuu 1920-luvulle tai jonka nimessä on vuodenaika tai erisnimi – vain muutamia haastekohtia mainiten. Kesällä haasteeseen on vielä tulossa eräänlaista täydennystä kesähaasteen muodossa.

Joutsan kirjastoissa nyt kolmatta vuotta tarjottava aikuisten lukudiplomi ja toista vuotta tarjottava lukuhaaste ovat kirjastonhoitaja Jaana Elsilän mukaan herättäneet jonkin verran kiinnostusta. Diplomisuorituksia ei luonnollisesti ole seurattu, mutta viime vuoden lukuhaasteen päätteeksi järjestettiin arvonta, ja sen merkeissä Elsilä kertoo kirjastoon palautuneen kymmenkunta haastelappua. Osassa oli tehty kaikki tuolloiset 50 haastekohtaa.

Kirjastonhoitaja Jaana Elsilän mukaan lukuhaaste on lisännyt joidenkin siihen osallistuneiden innostusta lukea ja valita luettavaksi myös sellaisia kirjoja, joita ei olisi muuten valinnut.

Haasteesta ovat kiinnostuneet muutenkin paljon lukevat, mutta myös sellaiset, jotka eivät ole niin sanottuja himolukijoita.

– Tämä on lisännyt innostusta lukea ja valita niitä erilaisiakin kirjoja, mitä ei ehkä muuten tulisi valinneeksi, Elsilä kertoo osallistujilta saadusta palautteesta ja lisää kaikenlaisten kirjasuositusten ylipäätään olevan aina kirjaston asiakkaille mieluisia.

Keski-kirjastojen tämän vuoden aikuisten lukudiplomin ja lukuhaasteen suorittaminen ovat siis hiljattain käynnistyneet, mutta molempiin voi yhä lähteä mukaan joko hakemalla diplomilistan tai lukuhaasteen Joutsan tai Leivonmäen kirjastosta tai Keski-kirjastojen nettisivuilta.

Joutsan kirjastojen henkilökunta vinkkaa Elsilän mukaan tarvittaessa lukuhaasteeseen sopivista teoksista ja lisäksi molemmissa kirjastoissa on esillä kulloinkin yhteen listan haastekohtaan sopivia teoksia. Keski-kirjastojen lukuhaasteella on myös Facebookissa oma keskusteluryhmä, jossa voi keskustella aiheesta.

Sinänsä aikuisten lukuhaasteessa ei ole kyse mistään täysin uudesta jutusta, sillä kirjapiireissä erilaisia haasteita on heitelty ilmoille pitkään. Kirjastojen osalta edelläkävijöihin on kuulunut Jaana Elsilän mukaan Helsingin seudulla toimiva Helmet-kirjasto, jolla on nyt menossa jo kuudes lukuhaaste.

Helsingin seudulla haaste on kannustanut aikuisia lukemaan enemmän ja aiempaa monipuolisemmin. Myös Elsilä uskoo lukuhaasteiden voivan innostaa aikuisia tarttumaan kirjaan.

– Kyllä minä uskon, että aina kirjoista puhuminen lisää mielenkiintoa sitä asiaa kohtaan.

Lukuhaasteessa on kuitenkin hänen mukaansa tärkeää se, ettei sitä ala suorittaa, vaan muistaa osallistumisen olevan huvia.

– Pääasia, että lukemisesta on iloa, muistuttaa Elsilä.

Romaanien ystävä tarttui haasteeseen

Leivonmäkinen Raija Mykkänen tarttui viime vuonna Keski-kirjastojen lukuhaasteeseen kirjastonhoitaja Jaana Elsilän esiteltyä haastetta Leivonmäen kirjastossa järjestettävässä lukupiirissä. Kaikenlaisten romaanien ystäväksi tunnustautuva Mykkänen piti haastetta mielenkiintoisena ja jälkeenpäin ajatellen kokee sen jossain määrin aktivoineen hänet erilaisten kirjojen pariin ja hieman tarkkailemaan, mitä kaikkea lukee. Viimevuotisista 50 haastekohdasta hän muistelee tehneensä noin 30-40.

– Siinä ei ihan kaikki haastekohdat täyttyneet, mutta ei niitä montaa jäänyt. En ottanut sitä sillä lailla, että minun on pakko saada nämä täyteen, sanoo Mykkänen.

Kirjat hän valitsi pääosin muista syistä kuin haastekohtien perusteella, ja tarkisti vasta kirjan luettuaan, sopiiko se johonkin haastelistan kohtaan.

Leivonmäkinen Raija Mykkänen tarttui Keski-kirjastojen lukuhaasteeseen viime vuonna ja tarttunee siihen myös tänä vuonna. Mykkänen on ahkera lukija ja on jo useamman vuosikymmenen ajan pyrkinyt lukemaan vähintään yhden kirjan viikossa.

Romaanien lisäksi Mykkästä kiinnostavat esimerkiksi muistelmateokset ja tietokirjat. Joutsan kirjastoista hän asioi lähes yksinomaan Leivonmäellä ja löytää sieltä suurimman osaan lainaamistaan kirjoista karusellitelineestä, jossa on esillä uutuuskirjoja. Vajaat kymmenkunta vuotta Leivonmäellä vakituisesti asunut Mykkänen sanoo, ettei ole ikinä lukenut niin paljon uutuuskirjoja kuin Leivonmäellä ollessaan.

– Se on pienen kirjaston etu, koska täällä ei ole pitkiä jonoja.

Jo lapsensa lukemisesta innostunut ja 1980-luvulta lähtien kaikki lukemansa kirjat ylös merkannut Mykkänen on haaveillut vuosikymmenten ajan siitä, että lukisi vähintään yhden kirjan viikossa.

– En aina siihen pääse, mutta pyrkimys on.

Tarja Kuikka