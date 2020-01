Pommin junnuhiihtäjille useita palkintokorokesijoituksia alkutalven kisoista

Vaikka talvi ei ota tullakseen, ovat Pommin hiihtäjät jo ehtineet saada kilpailukauden hyvään vauhtiin. Hiihtokelit ovat vaihdelleet vesisateesta reippaaseen pakkaseen, joka on aiheuttanut oman päänvaivansa suksihuollolle. Kaikki alkutalven kilpailut on hiihdetty joko säilölumi- tai tykkilumiladuilla, sillä luonnon lunta ei ole missään lähitienoilla ollut riittävästi.

Pommin junnuhiihtäjät Aleksi Saarela, Väinö Koistinen, Elli Lavia ja Iida Lavia ovat olleet etuoikeutetussa asemassa verrattuna moneen muuhun kilpasiskoon ja -veljeen. He ovat päässeet koko kauden harjoittelemaan hyvissä olosuhteissa kotiladullaan tykkilumiladun ansiosta. Ilman tykkilatua kilometrit olisivat jääneet olemattomiin. Erinomaiset harjoitusmahdollisuudet ja valmennustyö ovatkin saaneet junnut jo heti alkukaudesta hyvään kulkuun.

Kilpailukausi avattiin 7.12. Mikkelissä Porrassalmen Hiihdoissa. Rankassa vesisateessa käydyssä vapaan hiihtotavan kilpailussa Elli Lavia (N14) ja Aleksi Saarela (M12) sijoittuivat hopealle. Pronssille hiihti Väinö Koistinen (M16) ja neljänneksi Iida Lavia (N10). Lavian pronssi jäi kuuden sekunnin päähän.

Viikkoa myöhemmin 15.12. olivat vuorossa Ski Jyväskylän piirikunnalliset kisat Laajavuoressa perinteisellä hiihtotavalla. Latu ja sää olivat melko oikukkaat, joten suksihuollolla riitti haasteita saada kalusto toimimaan. Voiteluhaasteista huolimatta Elli Lavia sivakoi jälleen hopealle. Saarela ja Iida Lavia nappasivat pronssipokaalit. Koistinen sijoittui neljänneksi jääden pronssista 22 sekuntia.

Huiman Hiihdot Äänekoskella vapaalla hiihtotavalla 28.12. sai kokea tämän talven kovimman pakkasen. Mittari näytti aamulla 15 pakkasastetta ja pakkanen vain kiilaantui aamun aikana. Kilpailujen alkua jouduttiin siirtämään tunnilla eteenpäin. Pakkanen lauhtuikin sen verran, että suksille päästiin, eikä hukkareissua tullut.

Elli Lavian suksi kulki jälleen mallikkaasti, tuloksena kolmas perättäinen hopeasija. Voitto karkasi vaivaisella sekunnilla. Myös Aleksi Saarela kävi kovaa sekuntikamppailua sijoittuen pronssille, sillä voitto jäi harmittavan 9 sekunnin päähän. Väinö Koistista koetteli pakkanen kaikkein koviten pisimmällä hiihtomatkalla ja tulokseksi tuli 8. sija. Iida Lavia jätti nämä kisat väliin.

Loppiaisen alla 5.1. kisaputki jatkui Keuruulla perinteisen hiihtotavan kilpailulla. Keuruun Hiihdot olivat samalla Keski-Suomen Hopeasompa-cupin ensimmäinen osakilpailu. Tällä kertaa Aleksi Saarela vastasi parhaimmasta pommilaissijoituksesta hiihtäen pronssille.

Elli Lavia sijoittui kuudenneksi menettäen pari sijaa kaatumiseen. Iida Lavia hiihti sijalle 8 ja Väinö Koistinen sijalle 10. Kovatasoisessa kilpailussa pommilaiset nappasivat kuitenkin mukavasti hopeasompa-cupin pisteitä, joilla on merkitystä kokonaiscupin loppusijoituksiin.

Keski-Suomen Hopeasompa-cupin toinen osakilpailu käytiin Jyväskylässä Laajavuoressa 11.1. nuorten SM-esikisojen yhteydessä, hiihtotapana perinteinen. Elli Lavia käänsi tiukassa taistelussa sekunnit edukseen nappaamalla kauden ensimmäisen voiton. Iida Lavia sivakoi myös podiumille sijoittuen toiseksi. Aleksi Saarela jäi nyt neljänneksi 6 sekunnin erolla pronssiin. Väinö Koistinen sijoittui viidenneksi, pronssiin jäi eroa reilut puoli minuuttia.

Junnut ovat olleet tyytyväisiä alkukauden kulkuun ja sijoituksiin. Oma tykkilatu ja mukavat yhteisharjoitukset saavat junnuilta kiitosta. Sääolosuhteet ovat aiheuttaneet hieman haasteita suksihuollolle, mutta pääosin voitelussa on onnistuttu. Kilpailukauden oli tarkoitus jatkua tiiviinä maaliskuun lopulle asti, mutta nyt monet kisat on jouduttu perumaan tai siirtämään, muun muassa Keski-Suomen piirinmestaruuskisojen uusi ajankohta on avoinna.

Lopputalven tavoitteissa tärkeimpinä kilpailuina siintävät Hopeasompa- eli 13-16-vuotiaiden SM-kilpailut Taivalkoskella, Koululiikuntaliiton mestaruuskilpailut Kalajoella, Keski-Suomen Piirinmestaruuskilpailut ja kotiladulla Joutsan Hiihdot. Elli Lavia, Aleksi Saarela ja Väinö Koistinen tavoittelevat palkintosijoitusta Keski-Suomen hopeasompa-cupin kokonaiskilpailussa.

Kati Lavia

Kuvassa edessä Iida Lavia ja Aleksi Saarela, takana Elli Lavia ja Väinö Koistinen. Kuva: Kati Lavia.