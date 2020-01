Vuoden opetus -palkinto yhtenäiskoulun Kalevala-projektille

Joutsan yhtenäiskoulun Kalevala goes Science -projekti on voittanut Helsingin Messukeskuksen ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n järjestämän Vuoden opetus -kilpailun. Vuosittain järjestettävässä, Suomen Messusäätiön rahoittamassa kilpailussa nostetaan esille uusia pedagogisia oivalluksia ja hyviä arjen käytäntöjä.

Lukuvuonna 2018-2019 toteutetussa, äidinkielen ja luonnontieteiden opintoja yhdistävässä Kalevala goes Science -projektissa tutkittiin tieteen keinoin Kalevalan ilmiöiden todenperäisyyttä. Yhtenäiskoulun kemian, fysiikan, matematiikan ja tietotekniikan opettaja Päivi Mustalammen ja äidinkielen, kirjallisuuden ja ilmaisutaidon opettaja Johanna Eskelisen ideoimaan projektiin osallistuivat kaikki yhtenäiskoulun yhdeksännen luokan oppilaat sekä välillisesti myös koulun muiden yläluokkien oppilaat.

Mukana olleille yhdeksäsluokkalaisille toiminta opetti tieteellisen tutkimuksen perusasioita, esiintymistaitoja, rohkeutta kysyä neuvoa vierailta sekä viestinnän ja tieto- ja viestintäteknologian työkalujen käyttöä.

– Projektilla on ollut positiivinen vaikutus kouluyhteisöömme. Oppilaiden projektiesittelyiden lisäksi saamamme näkyvyys mediassa ja menestys muun muassa StarT-kilpailussa on vaikuttanut siihen, että koko kouluyhteisön itsetunto on noussut projektin myötä. On ollut mahtavaa saada esille sitä työtä, mitä pienissä kouluissa tehdään, sanoo Johanna Eskelinen.

– Uudenlainen rento ja pilke silmäkulmassa tehty lähestymistapa tuttuun eepokseen sai oppilaat innostumaan työskentelystä. Vanhan teoksen käsittelyn tai tieteen tekemisen ei aina tarvitse olla perinteistä ja kaavamaista, vaan sitä voi lähestyä vähän rennommallakin otteella, toteaa puolestaan Päivi Mustalampi.

Vuoden opetus -kilpailun voittajat saavat 3.000 euron suuruisen stipendin Suomen Messusäätiöltä. Palkitseminen tapahtuu tänään Suomen johtavassa kasvatus- ja koulutusalan ammattitapahtumassa, Educa-messuilla Helsingissä. Tapahtuman järjestävät OAJ ja Helsingin Messukeskus.

Tarja Kuikka

Kuvassa Johanna Eskelinen (vas.) ja Päivi Mustalampi viime vuoden marraskuussa järjestetyillä eurooppalaisilla luonnontiedeopetusfestivaaleilla, joilla Kalevala goes Science -projekti sai kunniamaininnan. Kuva: JS Arkisto