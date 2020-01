Fazer osti Vuohelan Herkun

Fazer-konserni on ostanut Joutsasta lähtöisin olevan, sittemmin Hartolaan ja edelleen Lahteen siirtyneen Vuohelan Herkun leipomo- ja myllyliiketoiminnot. Vuohelan Herkulla on uusi, nykyaikainen gluteeniton leipomo Lahdessa sekä mylly Joutsassa.

Vuohelan Herkku on perheyritys, joka on erikoistunut kehittämään ja valmistamaan gluteenittomia tuotteita.

– Yrityksellä on vahvaan tietotaitoon perustuva gluteenittoman leivonnan osaaminen. Koko tuotanto on gluteenitonta, ja lisäaineiden ja allergeenien käyttö on minimoitu. Vuohelan Herkulla on vuonna 2018 valmistunut, nykyaikainen gluteeniton leipomo Lahdessa. Maantieteellinen sijainti lähellä Fazerin Lahden leipomoa mahdollistaa tuotteiden viemisen markkinoille tehokkaasti ja luotettavasti osana Fazerin maanlaajuista jakeluverkostoa, todetaan Fazerin tiedotteessa.

Vuohelan Herkku Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja Pirkko Hämäläinen (kuvassa) kertoo olevansa todella iloinen, että hänen elämäntyönsä gluteenittomien tuotteiden kehittäjänä saa jatkoa toisessa suomalaisessa perheyhtiössä.

– Kaupan myötä Vuohelan Herkun liiketoiminta kehittyy ja kasvaa, ja suomalaiset saavat entistä enemmän laadukkaita gluteenittomia tuotteita ruokapöytiinsä. Erityisen tärkeäksi koen yhteisen arvomaailmamme Fazerin kanssa. Tuotteiden korkealuokkaisuus, laatu ja kotimaisuus ovat molemmille ensiarvoisen tärkeitä, kertoo Pirkko Hämäläinen.

Vuohelan Herkku on perustettu vuonna 2003. Se on yksi gluteenittomien tuotteiden edelläkävijöistä Suomessa. Kaikki yrityksen tuotteet ovat gluteenittomia. Suurin tuoteryhmä on tuoreet leipomotuotteet, joiden lisäksi valmistetaan pakastetuotteita ja jauhoseoksia.

Vuohelan Herkun liikevaihto oli vuonna 2018 noin 8,6 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 80 henkilöä.

Markku Parkkonen