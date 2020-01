Puheenvuoro: Vastaus Jaakko Valvanteelle

Olen eläkkeellä oleva perushoitaja, yli 30 vuoden hoitajauran tehneenä haluaisin antaa hieman vastinetta professori Jaakko Valvanteelle. Olin samaan aikaan Espoossa yksityisessä vanhustenhoivapalvelussa töissä, kun Valvanne oli siellä kaupungin virassa vastaamassa esimerkiksi vanhusten hoitopalvelujen ostoista ja hyväksymisistä.

Tein vuonna 2004 Etelä-Suomen aville kantelun siitä, että työnantajayritys oli vähentämässä hoitajia. Yritys laittoi aville listan ”hoitohenkilökunnasta”. Sama lista oli tietääkseni mennyt myös Espoon kaupungille, koska sieltä tuli myös viestiä, että kaikki on ok ja että kantelu oli aiheeton. Avilta tuli myös minullekin tiedote, jossa kyseisen listan kopio oli mukana ja saatteena, että kaikki on ihan ok ja hoitajia on tarpeeksi.

Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Näytin listaa hoivalaitoksessa pitempään olleille hoitajille, jotka sen tarkastettuaan näyttivät sieltä kaksi (2) henkilöä jotka olivat kuulema jo kuolleet(!). Sitten listalla oli hoitajiksi merkitty talonmies ja siivooja, suurin osa listan henkilöistä oli sellaisia, jotka olivat nk. keikkalaisia, eikä heistäkään moni ollut ollut sijaistamassa sen 2004 olleen omistajafirman aikana, siis ei useampaan vuoteen.

Meihin, joihin tämä henkilökuntavaje vaikutti eniten, ei oltu esimerkiksi Espoon kaupungin puolelta minkäänlaisessa yhteydessä, uskottiin vain sinisilmäisesti työnantajamme puheisiin. Epäilen että sama systeemi on voimassa nykyisinkin.

On helppo puhua parannuksista yms., mutta olisi myös ”jalkauduttava” kyseisiin hoivapaikkoihin nähdäkseen, mitä se vanhusten hoiva/hoito oikeasti on. Ei auta, että korotetaan pikkuisen palkkoja tai palkataan muutama hoitaja lisää. Monessa paikassa hoitajia on tarpeeksi tekemään ne hoidot, mutta niihin pitäisi palkata takaisin laitosapulaiset siivoamaan ja huolehtimaan ruuanjakelusta ja tiskauksista. Kylvettäjät ja vanhukset pääsisivät 1-2 krt viikossa suihkuun ja saunaan. Silloin lähi- ja sairaanhoitajille jäisi aikaa suorittaa ne hoitotyöt, lääkehuolto ja heille jäisi myös aikaa viedä vanhuksia ulkoilemaan, ellei työnantajalla ole haluja palkata edes yhtä henkilöä jolle kuuluisi vain se ulkoilutus.

Professori Valvanne ja kunnallispäättäjät voisivat jalkautua muutamiin hoivapaikkoihin ennalta ilmoittamatta ja kun astutte tällaisen hoivalaitoksen osastolle, niin nuuskaiskaapa, minkälainen sisäilma siellä on… Jos siellä yhtään haiskahtaa esim. virtsalle niin asiat ovat jo todella huonosti. Henkilökunnan vähyyden vuoksi siellä ei ehditä pitämään tarpeellista hygieniaa yllä ja saatetaan jopa säästää vaipoistakin työnantajan käskystä.

Suosittelen myös että edellä mainitut päättäjät ja Jaakko Valvanne ostaa nk. kroonikkovaipat (saa apteekista), pukee ne päälleen ja tekee tarpeensa niihin ja istutte paikoillanne 8-10 tuntia, silloin tiedätte todella miltä tuntuu olla vanhus joka ei hallitse ruumin toimintojaan, eikä ole henkilökuntaa joka ehtisi avustamaan.

Hoitajakoulutukseen pääsemiseksi on myös otettava soveltuvuustestit takaisin, sillä kaikista ei todellakaan ole hoitajiksi, on väärin että jostain te-keskuksesta kehoitetaan tai pakotetaan kouluttautumaan lähihoitajaksi, vaikka henkilöllä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia toimia hoitajana. Vanhustenhoitoa ei opi kirjoista lukemalla, vaan käytännön työssä.

Seija Tyviö

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.