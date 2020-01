Ilman tykkilunta hiihdot olisivat olleet vähissä – nyt on voitu hiihtää jo seitsemän viikkoa pelkällä tykkiladulla

Talvi on ollut talviurheilulajien harrastajalle karmea. Jos lunta ja pakkasta on ylipäänsä edes ollut lyhyitä jaksoja lukuun ottamatta, vesisateet ja lämpöaallot ovat ne kyllä nopeasti nitistäneet.

Siitä huolimatta Joutsan ensilumenladulla on päästy hiihtämään. Joutsan Pommin tykkilumesta tekemä ja kunnan tukema ensilumenlatu tehtiin alkuaan aikaistamaan hiihtokautta, mutta lämmin sää on muuttanut sen merkitystä. Nyt se on hiihtäjälle elinehto. Lähimmät muut tykkilumiladut sijaitsevat isoissa kaupungeissa kuten Jyväskylä, Mikkeli ja Lahti.

Esimerkiksi Suomen Hiihtoliitto on tuonut esille tekolumilatujen merkityksen. Sen lisäksi, että ne varmistavat hiihtokauden keston neljälle kuukaudelle, niin niillä on suuri merkitys kansanterveydelle, liikunnalle ja urheilulle ihan huipulle asti. Suomessa on noin 40 keinolumilatua, pääosin kaupungeissa. Latu on mahdollistanut myös seuran iltakisojen ja hiihtokoulun järjestämisen.

Pieni Joutsa erottuu tässä joukossa edukseen monella tapaa. Maanantaina tykkilumiladun tilanteessa tiedotti Joutsan Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen, ja hänellä oli esittää muutamia lukuja 1,4 kilometrin mittaisen tykkilumiladun suosiosta.

– Tällä kaudella olisi luonnonlumella voinut hiihtää vain 1,5 viikkoa ajanjaksolla, joka sijoittui joulun tienoon ja uuden vuoden väliselle ajalle, ennen kuin kaikki olisi sulanut pois. Nyt pelkästään tykkilumilatua on voinut hiihtää seitsemän viikkoa mainitun luonnonlumijakson lisäksi, alleviivaa Hartonen.

Olosuhteiden suoranaista kesäisyyttä kuvaa, että keinolunta on tehty lumitykeillä periaatteessa riittävästi neljän kilometrin latua varten. Periaatteessa. Vesisateet ja plussa-asteet ovat syöneet samaa tahtia niin paljon, että kaikki lumi on tarvittu 1,4 kilometrin valoladun kunnossapitämiseen ja paikkauksiin. Useampi tuhat kuutiota sitä on tehty, ja jäljellä on noin 50 kuutiota.

– Tykkilunta on tehty viidessä erässä lisää aina säiden salliessa. Lämmin tuuli yhdistettynä sateisiin sulattavat latua herkästi. Mutta nyt tämä kestää pitkään hyvän pohjakerroksen ansiosta, vaikka sääennusteet vielä lämmintä keliä lupaavatkin. Käytännössä latu onkin tehty kolmeen kertaa hiihdettävään kertaan

– Latu on ollut hyvin suosittu. Olen arvioinut, että sillä on tähän asti tehty noin 2.500 hiihtosuoritusta, kun lasketaan yhteen keinolumella hiihdetyt sekä joulun ja uudenvuoden välinen lyhyt luonnonlumijakso. Hiihtäjiä on niin omasta kunnasta kuin ulkopaikkakunniltakin, iloitsee Hartonen.

Hikeä ja rahaahan kaikki on vaatinut, mutta Joutsassa on sentään päästy yleistä hintatasoa edullisemmalla. Tällaisten latujen teolle kustannukset ovat yleisesti maassamme 10.000–30.000 euroa/kilometri riippuen tehdäänkö se tykittämällä kuluvana kautena vai säilölumella. Joutsassa hinta on ollut noin 5.000 euroa kilometri.

Täällä on kaupunkeja edullisemmat konekustannukset, vanhalla urheilukentällä on tilaa tehdä lunta ja varastoida sitä. Kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi ja vesikin tykeille saadaan lammesta, eikä suinkaan vesijohtoverkostosta. Merkittävä rooli on ollut urheiluseuran talkootyöllä. Kymmenkunta henkeä on käyttänyt talkoilla laduntekoon 350 miestyötuntia, seura on ostanut tuhansilla euroilla lumenkuljetuksia, ja tähän lisäksi on laskettava kunnan antama kolmen traktorityöpäivän tuki. Yhteensä kaikki on maksanut 14.000, josta puolet on ollut seuran ja puolet kunnan vastuulla.

Hartonen ei asiaa yksinvaltaisesti päätä, mutta seuraavalle kaudelle hän näkisi hyväksi käyttäjämaksun asettamisen.

– Tällä kustannusjakaumalla tämä on merkittävä taloudellinen panostus. Onko se liian suuri?

Yleensä latumaksuja peritään, ja ilmaiset ovat harvinaisuuksia. Kausikorttien hinnat vaihtelevat Hiihtoliiton mukaan 30–100 euron välillä ja päiväliput ovat keskimäärin kympin hintaisia. Pommin ladulla on jo käytössä vapaaehtoinen latumaksu, ja sen on halunnut maksaa peräti 50 henkilöä. Tämä kertoo arvostuksesta talkootyölle.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Vanhalle urheilukentälle lumitykeillä tehty keinolumikasa on ollut laskennalliset useiden tuhansien kuutioiden kokoinen. Nyt latu on hyvässä kunnossa ja lunta on jäljellä 50 kuutiota. Mittatikkuna lumelle kuvassa on Joutsan Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen.