Parkinson-kerhon organisoima liikuntahallikävely on turvallinen tapa kuntoilla, vaikka olisi pulmia liikkumisessa

Joutsan liikuntahallissa kokoontuu joka maanantaina pirteä liikunnanhaluinen joukko. Useimmat ottavat esille sauvakävelyyn käytettävät sauvat, ja onpa joku liikkeellä rollaattorillakin, alkaen kiertää areenaa myötäpäivään.

Kyse on liikuntahallikävelystä, jonka tavoitteena on mahdollistaa turvallinen kuntoilu liikuntarajoitteisille säästä riippumatta. Maasto on hallissa taatusti tasaista, sisätiloissa ei ryöppyä taivaalta vettä, räntää tai lunta, eivätkä jalkakäytävät jäädy liukkaiksi. Kaikkea näitä Suomen säätila on tarjoillut meille tänä talvena, joten liikuntahallikävely varjelee esimerkiksi lonkkamurtumilta.

Liikkeelle panevana voimana tässä maksuttomassa liikuntavuorossa on ollut Joutsan seudun Parkinson-kerho ja etenkin Tapio Lankia. Hän jakaa kunniaa myös Eva Tervoselle sekä vanhus- ja vammaisneuvostolle, jotka ovat jo aiemmin pitäneet tarvetta esillä.

– Tämän järjestää Parkinson-kerho, se on maksuton ja kaikkia ikäihmisiä varten, vaikkei täällä ikärajaa sinänsä olekaan. Erityisesti jos on jonkinlaista liikuntarajoitetta, niin tämä sopii turvalliseen liikkumiseen ja kunnon ylläpitämiseen, kertoo Lankia.

Ensimmäisen kerran liikuntahallissa kuntoiltiin näissä merkeissä 7.10. Kävelijöitä on ollut 10–20 henkeen kerralla. Yhden kierroksen kävely hallin sisäseiniä hipoen on arveltu olevan sellainen 110–120 metrin pituinen lenkki. Jokainen kiertää sitä sen mukaan mitä jaksaa. Halutessaan voi lisätä vaikeusastetta nousemalla portaita yläkertaan.

Paikalla viime maanantaina olleet kuntoilijat totesivat, että useimmilla on jonkinlainen rajoite liikkumisessa, joko pienempi tai suurempi. Huono sää yhdistettynä liukkauteen saattaa estää kuntoilun kokonaan, mikä taas ei ole hyväksi ihmisen yleiskunnolle.

Jokainen liikuntakerta on muutenkin erilainen, sillä osallistujien sen hetken fyysinen jaksaminen vaihtelee jonkun päivän ollessa parempi ja toisen huonompi. Sekin tuli esille, että jonkinlaiselle osallistujat keräävälle autokuljetukselle saattaisi olla tarvetta, jotta kaikki halukkaat pystyisivät pääsemään paikalle.

– Kunnan puolelta avainvirkamiehet olivat Kari Kosunen ja Mika Sirkka. Heidän kanssaan etsimme liikuntahallin varauskalenterista yhtä vapaan tunnin vuoron, kiittää Lankia.

Usein myös vanhuspalveluiden fysioterapeutti on mukana liikuntahallikävelyn aikana. Viikko sitten fysioterapeutti Katariina Järviluoma oli tuonut Moto Tiles -liikuntalaatat motoriikan ja liikkumisen edistämiseen.

Liikuntahallikävelyä järjestetään maanantaisin Joutsan liikuntahallilla puolilta päivin.

Yläkuva: Liikuntahallikävely on kuntoilua turvallisessa ja tasaisessa maastossa eli sisätiloissa. Etualalla Tapio Lankia Joutsan seudun Parkinson-kerhosta, joka oli liikkeelle panevana voimana hallivuoron järjestämisessä.

Edda Miettinen kokeili Moto Tiles -liikuntalaattoja. Kun jossakin laatassa syttyy valo, sitä kohtaa pitää koskettaa jalalla. Tarkoitus on edistää motoriikkaa ja liikkumista. Puuhassa tulee nopeasti lämmin ja hiki.

