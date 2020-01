Leivonmäellä järjestettävä Kaasujalka-ralli siirtyy sääolosuhteiden vuoksi – uusi ajankohta 29.2.

R-rallicupin yhden osakilpailun, Kaasujalka-rallin, piti startata alun perin 1.2. Leivonmäkeä keskuspaikkanaan pitävän rallin järjestäjien oli kuitenkin pakko siirtää kisa helmikuun lopulle 29.2. ajettavaksi. Syy siirtoon on nykyinen kurja ja lämmin sää, joka muistuttaa pikemminkin ikuista marraskuuta kuin talvea. Jo tehdyt ilmoittautumiset ovat voimassa.

Rallipäällikkö Sami Heikkilä kertoo, että järjestäjien oli otettava kelien herraa kunnioittava reilu aikalisä tapahtumalle.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli LVIALA

– Olosuhteet eivät tarjoa kunnon talvikisalle puitteita. Järeät piikkirenkaat on suunniteltu lumelle ja jäälle. Uusi piikkipyörä sarja maksaa 1.800 euroa. Kuljettajat eivät lähde pakosta rikkomaan renkaita alkutalven kisoihin. Ralleja on peruttu muualla nyt jo yksi kokonaan ja sprinttejä kaksi. Siirrettyjä ralleja on jo kolme, taustoittaa Heikkilä.

Kisa ajetaan Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö ry:n (Hamu) alaisuudessa, ja järjestön kisakalenterissa oli vapaana vain tämä yksi päivä 29.2. Ikävästi tuolla samalla päivämäärällä on päällekkäisyyksinä SM-ralli Joensuussa ja AKK-ralli Jämsässä. Lisäksi Joutsassa on kelkkasafari samaan aikaan. Kelkkasafarin ja Kaasujalka-rallin järjestäjät tekevät yhteistyötä, jotta kumpikin tapahtuma pystytään viemään läpi onnistuneesti ja turvallisesti.

– Luotamme Leivonmäen ”uuteen” kisaan siinä miten osallistujia riittää kaikkiin. Kiitän jo tässä vaiheessa tienhoitokuntia, toimitsijoita ja viranomaisia erittäin nopeista liikkeistä tämän siirron suhteen, sanoo Heikkilä.

Janne Airaksinen