Nuori vaikuttaja – Väinö Tamminen uskoo aktiivisuuteen

Ihmiset voi jakaa kahteen leiriin sen mukaan, miten nämä toimivat epäkohdan havaitessaan. On heitä, jotka vain valittavat asiasta, eivätkä tee sille mitään. Sitten on heitä, jotka valittamisen sijaan päättävät tehdä asialle jotain.

Jälkimmäisiin lukeutuu 17-vuotias joutsalainen Väinö Tamminen (kuvassa), jota voi luonnehtia paitsi nuoreksi poliitikonaluksi, iästään huolimatta myös jo aktiiviseksi vaikuttajaksi. Tamminen on ollut viime vuodesta alkaen mukana Keskustanuorissa ja Keski-Suomen nuorisovaltuustossa, mutta hänen vaikuttajanuransa voi katsoa alkaneen jo ennen mainittuihin tahoihin lähtöä.

Yksi esimerkki siitä on parin vuoden takainen myötävaikuttaminen mopoilijoiden asioihin Joutsansalmen siltaremontin yhteydessä. Siinä missä autoilijat käyttivät remontin ajan valtatietä kiertotienä, mopoilijat saivat käyttää jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja pelastusajoneuvojen lailla Joutsansalmen kevyen liikenteen väylää.

Poikkeusjärjestelyn taustalla vaikutti juuri Tammisen aktiivisuus, sillä hän kävi Joutsan yhtenäiskoulun tuolloisen apulaisrehtorin Mika Sirkan puheilla aiheesta ja Sirkka puolestaan pisti asiassa viestiä kuntaan ja poliisille, ja lupa järjestyi.

Politiikassa Väinö Tammista kiehtoo nimenomaan vaikuttaminen – se, ettei todellakaan jäädä valittamaan, vaan tehdään asioille jotain. Innostuksen vaikuttamiseen Tamminen muistelee syntyneen alakoulun Ympäristöraadissa.

– Siellä tuntui, että asioihin voi vaikuttaa, eikä pelkästään niin, että valitetaan asioista. Vaan että voi oikeasti tehdä konkreettisia päätöksiä, hän muistelee.

Mistä nuoren miehen kaipuu politiikkaan tulee, kun kodin peruakaan politiikka ei ole, sitä ovat ihmetelleet hänen sukulaisensakin. Tammisen mukaan kyse on kuitenkin juuri vaikuttamishalusta. Keskustan hän valitsi katsottuaan sen ainoaksi puolueeksi, mitä voisi ajatella. Mieluummin keskellä kuin muualla, hän muotoilee.

– Keskellä mieluummin, ettei mitään poikkeamaa siitä. Ja varsinkaan tämmöisiin ääriryhmiin ei missään nimessä. Se ei sovi meikäläiseen yhtään, naurahtaa Tamminen.

Vaikka asuu viikot opintojen vuoksi Jyväskylässä, viikonloput Väinö Tamminen viettää pääsääntöisesti perheensä luona Joutsassa. Tamminen viihtyy Joutsassa, sillä kotipaikkakunnalla pääsee rauhoittumaan kaupungin melskeestä.

Parhaillaan Väinö Tamminen opiskelee toista vuotta tieto- ja tietoliikennetekniikkaa ammattikoulussa Jyväskylässä. Koska politiikka täysipäiväisenä hommana kuitenkin kiinnostaa, on hän harkinnut hakevansa jatkossa yliopistoon opiskelemaan jotain siihen ja vaikuttamiseen liittyvää.

Esikuvikseen politiikan saralta Tamminen nimeää kansanedustaja Joonas Köntän, jonka vaalikampanjassa hän oli mukana, ja europarlamentaarikko Mauri Pekkarisen. Heidän ohellaan Tamminen on tavannut muitakin puolueensa valtakunnan tason vaikuttajia, muun muassa valtiovarainministeri Katri Kulmunin. Kontakteja hän pitää tärkeinä.

– Jos lähtee nollasta liikenteeseen, niin se on alussa vaikeata. Mutta sitten kun tulee kontakteja, sitten alkaa hommat rullaamaan. Vaikuttaminen vaatii välillä kontaktiverkostoa ja se kontaktiverkostokin voi olla ihan arkielämästä.

Keski-Suomen nuorisovaltuustossa (Manu) Väinö Tamminen toimii kaudella 2019-2020 puheenjohtajana ja toisena Joutsan kuntaedustajana. Manun työlistalla on parhaillaan monenlaista, muun muassa nuorisovaltuuston saaminen jokaiseen maakunnan kuntaan. Esimerkiksi Luhangassa sitä ei ole ja sinne se pitäisi Tammisen mielestä saada. Vaikka Luhangassa on vähän nuoria, on Tamminen silti toiveikas nuorisovaltuuston perustamisen suhteen.

– Se on tavoite. Tavoitteita pitää olla, hän sanoo.

Nykypäivän aktiivien pelikentällä Twitterissä Tamminen ilmoittaa olevansa Keskustanuori, sekasyöjä, ammattikoululainen, Keski-Suomen nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja musiikin ystävä. Koska muut luonnehdinnat on aika lailla käsitelty, on pakko kysyä vielä musiikista.

Sitä Tamminen harrastaa vinyylilevyhankintojen merkeissä ”aika isolla budjetilla”. Häntä miellyttävät esimerkiksi Beatles ja Blue Öyster Cult, ylipäätään vanhemman koulukunnan musiikki.

– Enemmän tämmöistä vanhemman liiton rokkia tulee hommattua ja vähän jatsia, kertoo itsekin bassoa ja kitaraa soittava Tamminen.

Ehdolle seuraaviin kuntavaaleihin

Seuraavien kuntavaalien käynnistyessä Joutsan poliittisten päättäjien joukkoon pyrkii näillä näkymin myös joutsalainen Väinö Tamminen. Tänä vuonna täysi-ikäistyvä, opintojensa takia arkisin Jyväskylässä asuva Tamminen on jo allekirjoittanut paperit ehdolle lähtemisestä. Hän haluaa nimenomaan Joutsan politiikkaan.

– Minua yritettiin Jyväskylään houkutella, mutta en lähtenyt sinne. Kivempi se on vaikuttaa oman kunnan asioihin kuin lähteä muuttamaan kirjat Jyväskylään ja lähteä siellä muuttamaan Jyväskylän asioita. En näe sitä omaksi jutuksi, sanoo Tamminen.

Tällä hetkellä Tamminen seuraa Joutsan kunnallispolitiikkaa minkä opinnoiltaan sekä Keskustanuorten ja Keski-Suomen nuorisovaltuuston toiminnalta ehtii.

Vanhemmat ihmiset yleensä arvostavat nuoren aktiivisuutta ja halua vaikuttaa, mutta nuorten itsensä keskuudessa suhtautuminen vaihtelee. Osa nuorista arvostaa sitä, mutta osa taas karsastaa sitä. Tammisen kaveripiirissä aktiivisuutta pidetään nimenomaan hyvänä asiana.

– Se on enemmänkin valttikortti, koska kyllähän ainakin minun ikäiset nuoret ovat alkaneet tajuta, että sillä on väliä.

Tarja Kuikka