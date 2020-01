Mitenkäs-palsta selvitti: Tiedotetaanko vesiongelmista tekstiviestein?

Joulun alla sattuneen Rutalahden kylän vesivuodon innoittamana eräs Joutsan Seudun lukija kyseli, käytetäänkö Joutsassa tai Luhangassa nykyään tekstiviestejä vesiongelmista tiedottamiseen.

Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajan Teijo Mäkisen mukaan vesiyhtiöllä on nykyään järjestelmä, joka mahdollistaa tiedottamisen vesiasiakkaille tekstiviestein. Tiedotusjärjestelmän puhelinnumerotietokannassa on Mäkisen mukaan vielä kehittämistä, mutta käytännössä vesikriisin iskiessä Vesihuolto pystyy tiedottamaan esimerkiksi veden keittokehotuksesta asiakkaille myös tekstiviestein.

Vesihuollon järjestelmässä on vain yhtiön omien asiakkaiden tiedot, joten vesiosuuskuntien on hoidettava kriisitiedotus itse. Käytännössä osuuskunnissa on niin pienet liittyjämäärät, että tiedottaminen onnistuu tarvittaessa esimerkiksi tekstiviestein, vaikka erillistä järjestelmää tähän ei olekaan.

Luhangan kunnan vesihuollon asiakkaille kirkonkylällä jaetaan poikkeustilanteessa tiedotteet suoraan ovelle tai postilaatikkoon.

Markku Parkkonen