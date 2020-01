Puheenvuoro: Resepti menestykseen löydetty?

Lehti (JS 2.1.2020) kertoi, että Joutsan tekninen lautakunta päätti jättää todellisuudessa ELY-keskuksen ratkaistavaksi rakennusjätekaatopaikan perustamisen Leivonmäelle. Vain Iiris Ilmonen olisi torpannut hankkeen suoraan. Mistä näyttää olevan kysymys?

Jyväskylän Mustankorkean kaatopaikka on ollut halukas ottamaan vastaan rakennus- ja maansiirtohommista syntynyttä jätettä käsiteltäväksi. Koska se ei onnistune kunnan omana toimintana, Mustankorkeaan on perustettu erillinen yhtiö hommaa hoitamaan. Yleinen käsitys on, että Mustankorkean taksat ovat korkeat. Siksi rakennusfirmoilla on intressi hankkia vaihtoehtoja.

GRK Infra, joka hamuaa jätteen purku-, käsittely- ja läjityspaikkaa Leivonmäelle, näyttää olevan n. 200 miljoonan euron liikevaihdolla Suomessa monilla paikkakunnilla sekä Virossa toimiva rakentaja. Voisi kuvitella, että Leivonmäki kivasti 4-tien varrella olisi mainio paikka, johon voisi kärrätä edullisesti rakentamisjätteet.

Onko Joutsan kunnan johdon usko tulevaisuuteen mennyt jo niin alamaihin, että kaatopaikaksikin kunta kelpaa? Tulee mieleen Moskovan jätteiden suunniteltu kuljettaminen 1000 km:n päähän rautateitse. Suomessa Joutsan erinomainen sijainti ratkaisee?

Kalle Willman

epäluuloinen kuntalainen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.