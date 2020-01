Maniskalla juhlaklubi 1.2. Huttulassa

Joulupäivänä 1994 perustettu joutsalainen musiikkiyhdistys Rock-Mani-Ska ry järjestää 25-vuotisen olemassaolonsa kunniaksi Juhlaklubin 1.2.2020 Huttulassa. Yhdistyksen kautta aikain ensimmäinen musiikkitilaisuus pidettiin Huttulassa paikallisten artistien voimin 14.1.1995 ja myös tuleva musaklubi toteutetaan samantyyppisellä konseptilla: paria poikkeusta lukuun ottamatta lavalle nousee nykyisiä ja entisiä nimenomaan joutsalaisia soittajia ja laulajia.

Juhlaklubin musiikkiannista vastaavat Topi Suurosen pieteetillä kokoama HudeHouseBand, jossa Suurosen lisäksi soittavat Tapani Laastola (rummut), Hannu Borg (kitara), Jaakko Viitala (koskettimet) ja Timo Torri (basso). Laulusolisteina vierailevat Pirjo Kämppi, Hehewuti alias Henna Raita, Jouni Lavia, Kari Kivisaari, Henkka Rantalainen, Markku Parkkonen ja Petri Kaitamäki. Illan aikana esiintyy myös trio JSandBand, jossa soittavat Juha Savander (kitara), Tero Nikkanen (basso) ja Pasi Kuitunen (rummut).

Lavalle pitäisi kavuta myös Mr. Super Dexta (kuvassa), jonka edellisestä virallisesta esiintymisestä Huttulassa on ehtinyt vierähtää jo yli 12 vuotta. Voi olla, että Dextan rinnalla nähdään myös upeat Dexta Girls´it. Illan mekaanisen musiikin legendaarisen Discopalvelu Jukka Huikon entisiltä cd-levyiltä juhlakansalle tarjoilee pitkästä aikaa tiskijukan rooliin visiitin tekevä DJ Atte (Niemi)!

Neljännesvuosisataansa nyt juhliva Rock-Mani-Ska on järjestänyt yksin tai yhteistyössä vuosien 1995–2019 aikana yhteensä 142 musiikkipainotteista tapahtumaa, lähinnä musaklubi-iltoja, joissa on esiintynyt suuri joukko myös valtakunnallisesti tunnettuja yhtyeitä ja artisteja. Tilaisuuksista yli sata on ollut Huttulassa ja kolmisenkymmentä toisaalla, kuten aikoinaan Joutsenlammella, Talomuseolla, Österbergin hallissa, Alabamassa, Honkalassa, ja pari konserttia jopa Joutsan kirkossa. Viime vuosien merkittävin tapahtumapaikka perinteisen Huttulan lisäksi on ollut idyllinen Rutalahden Letkaliiteri, missä sikäläisen nuorisoseuran kanssa on järjestetty vuosina 2012-2019 kaikkinensa seitsemän kovatasoista konsertti-/tanssi-iltaa päätähtinään Agents, Tuure Kilpeläinen, Jorma Kääriäinen ja nyt viimeksi kesällä 2019 Steve’n’Seagulls.

Yksi tunnetuimmista ja vetovoimaisimmista Maniskan jutuista ovat olleet Joutopäivien oheistapahtumana JP-musaklubit. Niitä ollut kaikkiaan jo 20 vuoden ajan (1998-2017). Parina viime kesänä JP-musaklubeja ei ole ollut, koska Joutopäiville on tullut muuta vastaavantyyppistä, pitkälti saman genren laadukasta musiikkitarjontaa. Monet muistavat lisäksi myös rentomielisellä lentopalloilulla Huttulan puistossa höystetyt Volley-Rockit, joita Maniska järjesti yhdessä JoSePan kanssa kahdeksan kertaa vuosien 1995-2006 aikana.

Alkuaikoina Maniskan musatarjonta oli todella runsasta. Ennätysvuonna 1998 tilaisuuksia oli peräti 21. Pitkälti toiselle kymmenelle yllettiin myös vuosina 1997 ja 1999. Kun päästiin 2000-luvulle, tilaisuuksien määrää tarkoituksellisesti vähennettiin: vuosina 2000-2015 niitä oli keskimäärin noin viisi per vuosi. Aivan viime vuosina määrää on edelleen supistettu, koska muiden paikallistahojen tuottamana livemusiikkitarjontaa on ollut lähtökohtaisesti ihan riittävissä määrin.

Rock-Mani-Ska on koko historiansa ajan toiminut täysin paikallisin talkoovoimin. Pääroolissa on ollut yhdistyksen perustajajäseniin kuuluva ja alusta asti Maniskan puheenjohtajan pestiä pitänyt Marko Nikkanen.

– Tästä vuodesta ei osaa muuta vielä sanoa, kuin että ainakin tämä helmikuun alun Juhlaklubi toteutuu. Huttulaan ei valitettavasti mahdu kuin rajallinen määrä yleisöä, ja nyt talvisydännä aika paljon vähemmän kuin kesäaikaan. Omaa mukaanpääsyään voi varmistella ostamalla lipun jo hyvissä ajoin ennakkoon, tosin ennakkolippujakin on myynnissä vain rajoitettu 150 kappaleen erä. Ennakkomyynti alkaa 16.1. puoliltapäivin Huttulan kahvilassa, kertoo Nikkanen.

Markku Parkkonen

