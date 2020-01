Liikekeskuksen kohtalo selvinnee parin vuoden sisällä

Joutsan Liikekeskuksen kohtalosta ei ole vielä tehty päätöksiä. Viime vuoden loppupuolella Joutsan Seutu kertoi, että kunta lunastaa kiinteistöyhtiön kaikki osakkeet itselleen. Lunastus perustui Liikekeskuksen maanvuokrasopimukseen, joka päättyi viime vuoden lopussa. Sopimuksen mukaan maanomistajalla eli Joutsan kunnalla oli oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeet itselleen.

Kunta ryhtyikin viime vuoden lopussa lunastustoimiin ja määritteli ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon perusteella lunastushinnaksi nolla euroa. Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtajan Antti-Pekka Hokkasen mukaan lunastusprosessi on osittain kesken, koska kaikkia osakkeenomistajia ei ole tavoitettu.

Kiinteistössä on edelleen runsaasti asuin- tai liikekäytössä olevia huoneistoja. Todennäköisen purku-uhan alla olevassa matalammassa liikesiivessä on tällä hetkellä kaksi liikehuoneistoa käytössä. Toisessa osassa, jossa sijaitsee muun muassa entinen kunnanvirasto, suurin osa liike- ja asuinhuoneistoista on käytössä. Kunta ryhtyy perimään näistä omistukseensa siirtyneistä huoneistoista vuokraa.

Talous- ja hallintojohtaja Hokkasen mukaan huoneistoista perittävä vuokra suhteutetaan kiinteistön kuluihin, eli vuokra tulee ilmeisesti olemaan suunnilleen sama kuin aiemmin huoneistoista peritty hoitovastike.

Kunnassa ei ole vielä tehty päätöksiä siitä, puretaanko kiinteistön liikesiipi tai mahdollisesti koko kiinteistö. Hokkanen arvioi, että päätös tehdään parin vuoden sisällä.

Markku Parkkonen