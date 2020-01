Sote-keskus paljastuu helmikuussa hupun alta

Joutsan sote-keskuksen työmaa on ollut reilun kuukauden ajan piilossa kuntalaisten katseilta massiivisen sääsuojateltan alla. Helmikuussa työmaa taas paljastetaan hupun alta, kun vesikatto saadaan valmiiksi. Kuluvalla viikolla sote-keskuksessa tehdään viimeisiä lattiavaluja ja ensi viikolla alkavat lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkötekniikan sekä väliseinien rakennustyöt. Myös ulkoseinien ikkunoiden asennus alkaa ensi viikolla.

Kevään mittaan työmaalla tehdään pääasiassa sisätöitä: tekniikan, väliseinien, lattioiden ja alakattojen rakentamista.

Näkymä sote-keskuksen sisääntuloaulan kohdalta. Seuraavaksi työmaalla aletaan rakentaa lvis-tekniikkaa ja väliseiniä.

Aikataulun mukaan noin 1.700 neliömetrin sote-keskus valmistuu elokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen rakennus sisustetaan ja käyttöön se tulee loppuvuodesta.

Rakennuksen massiivinen sääsuojahuppu on saanut monet pohtimaan tulevan rakennuksen korkeutta. Kylän puheissa on arveltu, että rakennuksesta tulee vähintään 2–3-kerroksinen. Aivan väärässä nämä pohdiskelijat eivät ole: itse sote-keskus on matalahko ja yksikerroksinen, mutta rakennuksen katolle tuleva ilmanvaihdon konehuone lisää korkeutta.

Sote-keskuksen työmaata tehdään ulospäin massiivisen sääsuojateltan suojissa. Sisältä katsoen teltassa ei oikeastaan ole ylimääräistä tilaa. Kuvassa näkyy rakenteilla olevaa vesikattoa.

Vaikka työmaan huputus näyttää isolta, ei hupussa itse asiassa ole sivu- tai korkeussuunnassa juurikaan ylimääräistä tilaa.

Työmaan vastaavan mestarin, Insinöörityö Hentinen Oy:n Pekka Munukan mukaan huputusta tarvitaan sääsuojaksi.

– Huputuksella saadaan työmaalle kuivat ja hyvät työskentelyolosuhteet. Toisaalta huputus hankaloittaa jonkin verran tavaraliikennettä, varsinkin tällaisessa ahtaassa rakennuspaikassa, kertoo Munukka.

Rakennustyömaa on jouduttu sovittamaan varsin ahtaaseen paikkaan. Vasemmalla näkyy vanhan terveysaseman seinää.

Uusi sote-keskus rakennetaan nykyisen terveysaseman ja Palvelukeskus Jousen piha-alueelle, osin nykyisten rakennusten väliin. Talon pääsisäänkäynti tulee lähes vastapäätä vanhaa terveysaseman sisäänkäyntiä. Asiakaspysäköinti sijoitetaan tontin kirkonkylän puoleiseen nurkkaan.

Uuteen sote-keskukseen sijoitetaan terveysaseman poliklinikan vajaan tuhannen neliömetrin tilat sekä vajaan 450 neliömetrin perhekeskus. Uuden sote-keskuksen palveluihin kuuluvat lääkärin ja hoitajan vastaanoton lisäksi fysioterapeutin, päihdetyöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan ja muistihoitajan vastaanotot sekä aikuisneuvolan kansantautien vastaanotto ja konsultoinnit erikoissairaanhoitoon.

Perhekeskukseen tulevat terveyskeskuksen puolelta neuvolan terveydenhoitajat, lastenpsykologi, puhe- ja toimintaterapeutti sekä kunnasta sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, etsivä nuorisotyö ja lastensuojelu.

Uuteen sote-keskukseen ei siis tule vuodeosastoa eli nykytermein sakuko-osastoa. Sakuko-osasto remontoidaan myöhemmin Palvelukeskus Jouseen ja uuden sote-keskuksen ja Jousen välille rakennetaan yhdyskäytävä.

Markku Parkkonen

Katso video rakennustyömaalta: