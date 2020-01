Joutsan kirjaston näyttelytilassa on tammikuun ajan esillä lukion kuvataidekurssin töitä. Kurssin teemana on ollut ”Taiteen kuvista omiin kuviin” ja näyttelyn nimeksi on valittu ”Four directions”. Näyttelyssä on lähes parikymmentä työtä. Kuvassa Sara Niemisen, Anni-Sinikka Sunin, Klaara Viron ja Eerika Alangon teos Kala! (akryylimaalaus, silkkipaperi).

Markku Parkkonen