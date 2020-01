Suvi Minkkisellä ristiriitainen alkukausi: Hiihtovauhti kehittynyt, mutta ammunnassa haasteita

Joutsan Pommin ampumahiihtäjän Suvi Minkkisen alkukausi maailmancupissa on ollut ristiriitainen. Hiihto kulkee selvästi paremmin kuin aiemmin, mutta ammunnassa on ollut isoja haasteita.

Maailmancupin kausi avattiin Östersundissa Ruotsissa sekapariviestillä, jossa Minkkinen oli Jaakko Rannan kanssa sijalla 17. Seuraavaksi oli vuorossa pikakilpailu, jossa Minkkinen ampui 1+3 sakkoa ja oli tuloksissa sijalla 88. Normaalimatkalla tuloksena oli 74:s sija (sakot 0+1+0+3). Viimeisenä Östersundissa kilpailtiin naisten viesti, jossa Suomen joukkue hiihti sijalle 17.

Itävallan Hochfilzenissa Minkkinen oli pikakilpailussa sijalla 98 (sakot 4+2). Naisten viestissä joukkue oli 19:s.

Ranskan Annecy-Le Grand Bornandissa pikakilpailussa Minkkinen oli 77:s (sakot 1+2).

– Tuloksellisesti en ole joulukuun kilpailuihin ollenkaan tyytyväinen. Hiihtovauhti on ollut sellaista, että siitä näkee, että se on mennyt eteenpäin ja sen puoleen on ihan positiivinen mieli. Ammunnan kanssa on ollut haasteita kilpailuissa, vaikka takana on ammunnan suhteen varmasti paras harjoituskausi tähän mennessä. Siinä on kuitenkin oikeastaan korjattavana tosi pieniä juttuja, että tulokset voisi olla ihan toisessa äärilaidassa, mutta vielä ei ole natsannut, kommentoi Minkkinen

Minkkisen maailmancupin kilpailut jatkuvat Saksan Oberhofissa 9.–12.1.

Markku Parkkonen