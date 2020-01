Nokatusten: Nella Lintunen on nuori vaikuttaja

Joutsan Seutu julkaisee vuoden 2019 aikana paperilehdessä julkaistuja Eeva Grönstrandin Nokatusten-haastatteluja JS Digissä joulunaikaan.

Kuka olet?

Haapahalli LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky

– Olen Nella Lintunen, 15 vuotta. Olen Joutsan yhtenäiskoulun yhdeksännellä luokalla. Ensi syksynä tarkoitukseni on mennä lukioon.

Olet aktiivisesti mukana monenlaisessa vaikutustoiminnassa. Millä tavoin?

– Kuulun Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakuntaan sekä perusturvalautakuntaan Joutsan nuorisovaltuuston edustajana. Olen myös Keski-Suomen nuorisovaltuuston jäsen. Olen ollut mukana perustamassa Keski-Suomen nuorisovaltuustoa, kun olin 13-vuotias. Aikaisemmin kuuluin myös koulumme oppilaskunnan hallitukseen. Myös politiikassa toimiminen kiinnostaa minua, mutta en halua sitoutua mihinkään poliittiseen ryhmään. Tärkeintä minulle on saada nuorten ääni esiin.

Miksi nuorten mielipiteiden esiin nostaminen on sinusta tärkeää?

– Haluan parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja viedä eteenpäin päättäjille sellaisten nuorten viestejä, joilla on mielipiteitä, mutta he eivät ehkä itse saa ääntään kuuluviin. On tärkeää, että nuoret tiedostavat, että he voivat vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin nuorisovaltuuston kautta, sillä Joutsassa kyllä kuunnellaan nuoria! Esimerkiksi Joutsan keskustaan muutama vuosi sitten avattu pumptrack-rata oli nuorisovaltuuston hanke ja se syntyi nuorten ideoinnin pohjalta.

Mitä asioita pohdit tällä hetkellä?

– Minua huolestuttaa se, että nuoret, eritoten pojat, eivät lue kirjoja. Ehkä kirjojen paksuus ja suuri sivumäärä pelottaa poikia. Siksi toivoisin, että pojille alettaisiin kirjoittaa helppolukuisia, ohuita ja hauskoja kirjoja, jotta kynnys lukemisen aloittamiselle olisi mahdollisimman matala.

Millaisista kirjoista itse pidät?

– Olen kirjallisuuden suurkuluttaja. Luen noin 120–160 kirjaa vuodessa. Viime aikoina olen lukenut eritoten fantasiakirjalisuutta sekä dekkareita. Minulle kirjojen sivumäärä ei ole mikään ongelma ja voin hyvin lukea vaikka 500 sivun paksuisia kirjoja. Lempikirjailijani tällä hetkellä on Salla Simukka, sillä pidän hänen kielellisestä leikittelystään sekä kielikuvistaan.

Mikä sinusta tulee isona?

– Tällä hetkellä haaveilen neurokirurgin ammatista. Se tosin tarkoittaisi sitä, että en voisi asua Joutsassa.

Eeva Grönstrand

Nokatusten-palstalla tapaamme mielenkiintoisia joutsalaisia, joilla on mielipiteitä.