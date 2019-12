Nokatusten: Elinan laukku on runsaudensarvi

Joutsan Seutu julkaisee vuoden 2019 aikana paperilehdessä julkaistuja Eeva Grönstrandin Nokatusten-haastatteluja JS Digissä joulunaikaan.

Kuka olet?

– Olen Elina Parkkonen-Manninen ja työskentelen Heinolassa erityisluokanopettajana.

Oletko syntyperäinen joutsalainen?

– En ole. Synnyin Toivakassa ja muutamien mutkien jälkeen muutin Joutsaan vuonna 1995 mieheni työn vuoksi.

Missä asioissa olet erityisen taitava?

– En ole missään yksittäisessä asiassa poikkeuksellisen taitava, mutta olen tasaisen hyvä monissa eri asioissa. Kotiani on usein kehuttu kodikkaaksi, joten ehkä olen hyvä luomaan lämmintä tunnelmaa.

Minkä taidon haluaisit oppia?

– Haluaisin oppia soittamaan ukulelea. Minulla on jopa soitin ja sen viritinkin valmiina!

Mitä kaikkea laukussasi on tällä hetkellä?

– Aurinkolasit, muistivihko, rahapussi, avaimet, korvatulpat, nenäliinoja, kolme huulirasvaa, valtava määrä kuitteja, varasukat, opettajan päiväkirja, tarroja, tekoripset ja paljon, paljon muuta…

Jos saisit 10.000 euroa ylimääräistä rahaa, mihin kuluttaisit ne?

– Perheeni kotitalo on Joutsan vanhimpia ja sen kunnossapitoon uppoaa jatkuvasti paljon rahaa, eli laittasin rahat talon remontointiin.

Milloin kirosit viimeksi ja mistä syystä?

– Tänä aamuna pääsi muutama ärräpää, kun olin varaamassa bussilippuja ja yllättäen nettiyhteys lakkasi toimimasta.

Mikä Joutsassa on parasta?

– Joutsassa on hyvä kasvattaa lapsia, koska täällä on turvallista, vaikka emme tietenkään ole täysin suojassa maailman vaaroilta täälläkään. Lisäksi Joutsassa on hyvät koulut ja opettajat sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet. On monia liikuntaseuroja, judoa, salibandyä, futsalia, mainio käsityökeskus ja mahtavat hiihtoladut talvisin. Myös Puulan seutuopistossa voi harrastaa kaikkea mahdollista. Lisäksi Joutsassa on monia kuoroja ja muutoinkin hyvin vilkas musiikki- ja teatterielämä. Nuoret, jotka ovat kiinnostuneita teatterista, voivat kokeilla täällä siipiään.

Joutsassa on myös hyvin paljon talkoohenkeä ja ahkeria ihmisiä, jotka saavat aikaan paljon hyvää. Talkootyötä tekevien ihmisten ansiosta monet harrastukset ovat joko täysin ilmaisia tai ne maksavat hyvin vähän.

Mitä kehitettävää Joutsasta löytyy?

– Tänne olisi saatava lisää lapsiperheitä ja siksi kuntamarkkinointia olisi tehostettava. Markkinoinnissa kannattaisi hyödyntää eritoten sosiaalista mediaa entistä enemmän.

Eeva Grönstrand

Nokatusten-palstalla tapaamme mielenkiintoisia joutsalaisia, joilla on mielipiteitä. Palstan toimittaja on lomajoutsalainen.