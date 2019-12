Noora Inkeroisen perhe vaihtoi arkisen autoilun sähköpolkupyöriin

Luhankalaissyntyisen, Jyväskylässä asuvan Noora Inkeroisen ja hänen puolisonsa Tommi Turusen perheessä tehtiin keväällä muutos, joka alkoi kokeiluna, mutta vakiintui pian osaksi perheen elämää. Perhe luopui toukokuussa autostaan ja siirtyi käyttämään sähköpolkupyöriä. Kesällä he tosin hankkivat matkailuauton, mutta se hankittiin lähinnä ensi kesäksi suunniteltua Euroopan-reissua varten.

Arkiset menonsa Inkeroinen ja Turunen ovat toukokuusta saakka kulkeneet pyörillä ja heidän 1- ja 3-vuotiaat lapsensa ovat matkustaneet vuoroin jommankumman vanhemman pyörän perään kiinnitettävässä pyöräkärryssä. Autoon perhe on turvautunut vain parilla kesälomareissulla ja kuljettaessaan muutaman kerran isompia tavaroita kaupasta.

Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Pyöräilyyn siirtyminen oli Turusen idea, sillä tämä kyllästyi kevättalvella seisomaan autolla kaupungin ruuhkissa.

– Aamuisin se ajankäyttö on jotenkin niin hölmöä. Seisoa puoli tuntia suuntaansa, vaikka matkaa on 15 kilometriä. Siinä sitten ajattelin, että miksi ihmeessä ei käyttäisi hyväksi tätä aikaa ja rupeaisi pyöräilemään, taustoittaa Turunen.

Inkeroinen ei aluksi uskonut, että pienten lasten kanssa voisi elää ilman autoa, mutta asiaa harkittuaan myöntyi kokeiluun. Lopulta kokeilu sujui niin hyvin, että pariskunta päätti jatkaa pyöräilyä talven yli.

Päivittäistä ajoista kodin, työpaikan ja lasten päivähoitopaikan välillä kertyy Noora Inkeroiselle 26 ja Tommi Turuselle 23 kilometriä. Turunen vie lapset päivähoitoon töihin mennessään, Inkeroinen taas hakee nämä oman työpäivänsä jälkeen. Lisäksi pariskunnalle tulee viikoittain muutakin ajoa kuten kauppareissut.

Pyöräilyyn siirtymisestä on ollut heidän mukaansa monenlaista hyötyä. Esimerkiksi perheen lasten hoitopäivät ovat lyhentyneet, Inkeroisen ja Turusen oma kunto on kohentunut, he ovat säästäneet rahaa ja lisäksi autottomuus on ollut hyväksi myös ilmastomielessä. Tärkeintä on ollut kuitenkin Inkeroisen mukaan nimenomaan terveyshyöty.

– Muistan silloin Tiituksen vauva-aikana, kun oli pimeä ja synkkää, se oli ihan kauhea vaihe. Samalla tavalla Iisakin nyt heräilee, mutta sitä jaksaa paljon paremmin, kun liikkuu.

Pyöräkärryssä lapset matkustavat Noora Inkeroisen mukaan kuivassa ja lämpimässä, joten esimerkiksi sadesää ei heitä haittaa.

Pyöräilyn ainoa huono puoli on ollut Inkeroisen mukaan se, että perheen retkeily ja kansallispuistokäynnit ovat vähentyneet, koska kansallispuistoihin ei pääse kunnolla julkisilla kulkuvälineillä, eikä pitkien etäisyyksien vuoksi myöskään pyörällä. Pidempiin reissuihin, esimerkiksi lomamatkoihin, perheen täytyykin lainata tai käyttää matkailuautoa. Matkailuauto on tosin lähinnä seisonut pihassa, mitä nyt oli kesällä airbnb-käytössä.

– Nyt näyttää, että ehkä se oli vähän turha ostos, myöntää Turunen.

Pyöräilijä on tunnetusti sään armoilla, mutta Noora Inkeroiselle ja Tommi Turuselle sää on pelkkä pukeutumiskysymys. Sadepäivänäkään autottomuus ei siis kaduta.

– Ja kun lapset ovat pyöräkärryssä kuivassa ja lämpöisessä, niin se ei ole heille epämukavaa. Se pieni epämukavuus mikä tulee, tulee itselle, sanoo Inkeroinen.

Ennen kokeiluun ryhtymistä pariskunta tosin mietti, kulkevatko he jatkossa kaikkialla urheiluvaatteissa. Turunen työskentelee tietoliikennealan yrittäjänä ja voi työskennellä rennoissakin vaatteissa, mutta apulaisjohtajana sosiaalialan laitoksessa työskentelevän Inkeroisen työ vaatii siistiä pukeutumista. Nykypäivän monenlaisten kuorivaatteiden ja sähköpyörän ansiosta Inkeroisenkaan ei kuitenkaan tarvitse pukeutumisestaan tinkiä. Tavallisella pyörällä tilanne olisi toinen.

– Jos menisi normaalilla pyörällä, sitten joutuisi käyttämään treenivaatteita, sanoo Inkeroinen.

Täysin ehdottomia pariskunta ei autottomuuden suhteen ole, eli on mahdollista, että he joskus hankkivat auton päästäkseen kaipaamilleen vaellusretkille. Mutta elleivät terveyssyyt toisin pakota, entiseen ”autoiluarkeen” he eivät aio palata.

Autoilun vaihtamisesta polkupyöräilyyn on ollut Noora Inkeroisen ja Tommi Turusen mukaan monenlaista hyötyä. Esimerkiksi pariskunnan päivähoidossa olevien lasten hoitopäivää on voitu lyhentää, rahaa on säästynyt ja Inkeroisen ja Turusen kunto oma on kohentunut.

Autottomuus kiinnostaa ja herättää tunteita

Kun jyväskyläläiset Noora Inkeroinen ja Tommi Turunen vaihtoivat autoilun polkupyöräilyyn, Inkeroinen perusti Autoton perhe -blogin. Lapsiperheen kokemukset autottomasta arjesta ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja moni mediakin on tarttunut aiheeseen. Alussa pariskunta piti huvittavana sitä, että asia herättää niin paljon huomiota.

– Sitten kun luin Iltalehden jutusta, että 94 prosenttia lapsiperheistä omistaa auton, niin se avasi sitä, että tämähän on oikeasti jotenkin erikoista, sanoo Turunen.

Vaikka Inkeroisen ja Turusen autottomuuteen on suhtauduttu pääasiassa positiivisesti, nämä ovat huomanneet sen myös herättävän tunteita. Jotkut ovat kokeneet tarvetta puolustella heille omaa auton käyttöään tai tulkinneet, että heidän mielestään jokaisen pitäisi luopua autosta. Pariskunnan mielestä autottomuus ei kuitenkaan sovi kaikille.

– Jos on todella pitkät välimatkat ja maanteitä, niin se ei yksinkertaisesti onnistu lasten kanssa, he sanovat.

Olennainen tekijä Inkeroisen ja Turusen autottomuudessa ovat sähköpyörät. Tavallisella pyörällä Inkeroinen ei olisi touhuun edes ryhtynyt.

– Meillä on kahdeksan ja puoli kilometriä päivähoitoon. Siinä on niin paljon ylä- ja alamäkiä, etten jaksa vetää kahta lasta pyöräkärryssä ilman sähköä.

Nimenomaan pyöräily oli kuitenkin perheen ainoa vaihtoehto arkiseen liikkumiseen, sillä julkisella liikenteellä lasten päivähoitoon vieminen kestäisi eri kaupunginosien välillä Inkeroisen mukaan lähes pari tuntia ja vaatisi kolmen eri linja-auton käyttämisen.

Tarja Kuikka