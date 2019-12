Muutamassa tunnissa siirryttiin sydäntalveen – lumen paino taivuttaa puita sähkölinjoille

Lunta on satanut ennustetun runsaasti ja jo muutamassa tunnissa huomattava lumikuorma kertyi puustoon eilisen iltapäivän aikana. Järvi-Suomen Energian ilmajohtoverkko on alttiina lumen painosta linjojen päälle taipuville puunrungoille. Tämä toi ongelmia niin sähkönjakeluun kuin liikenteeseenkin. Niinpä Joutsan ja Luhangan alueellakin koettiin runsaasti sähkökatkoja, ja niitä on yhä paljon, kuten oheinen kartta osoittaa.

Sähköverkon viat alkoivat kello 16 aikaan sakean lumisateen saavutettua Järvi-Suomen Energian jakelualueen. Vaikea keli hidasti osaltaan korjauspartioiden siirtymistä vikakohteilta toisille. Myös kulkuväylille katkeilevat oksat aiheuttavat hankaluuksia ja jopa vaaraa liikenteessä. Teiden auraaminen kulkukelpoiseksi on ensiarvoisen tärkeää sähköverkon vikojen korjaamiseksi.

Maastossa työskennellään nyt noin 65 hengen voimin ja torstaiaamuna henkilövahvistuksia saadaan Järvi-Suomen Energian jakelualueen ulkopuolelta. Sään salliessa kaksi helikopteria nousee tarkastuslennoille torstaina aamusta.

Linjoilla olevia puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia, muistutetaan Järvi-Suomen Energian tiedotuksesta.

Janne Airaksinen

Kuva: Keskijänniteverkon tilaa kuvaava häiriökartta 19.12.2019 kello 08:49. Lähde: Järvi-Suomen Energia.