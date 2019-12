Eilisen lumimyräkän korjaustyöt jatkuvat – ongelmia häiriökartan vikatietojen välittymisessä

Keskiviikon aikana Suomen yli pyyhältänyt lumimyräkkä aiheutti lukuisia sähkökatkoksia myös Järvi-Suomen Energian jakelualueella. Vikojen korjaustyöt jatkuvat ja lisää henkilöstöä vikojen korjauksiin on saatu jakelualueen ulkopuolelta.

Puoleen yöhön asti kestänyt märkä lumisade kasautui puiden oksiin aiheuttaen lumikuormatilanteen koko Järvi-Suomen Energian jakelualueelle. Yön aikana tuulet eivät puhdistaneet puita tarpeeksi lumesta ja pakastumisen seurauksena lumi jäätyi puihin.

Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Vikapaikkojen kartoittamisen avuksi saadaan kaksi helikopteria, sekä linjalle kaareutuvien puiden poistoon yksi raivauskopteri. Maastossa vikoja korjaamassa on noin 100 asentajaa.

Yön ja aamun aikana häiriökartalla on todettu ongelmia vikatietojen välittymisessä. Tämä on johtanut virheellisten keskeytysviestien lähetyksiin. Asia on selvityksessä. Yhtiö lähettää viestin keskijänniteverkon vioista. Jos saa viestin keskeytyksen päättymisestä, mutta sähköt ovat edelleen poikki, JSE kehottaa ottamaan yhteyttä vikailmoituslomakkeella tai puhelimitse vikapalveluun 0800-90440.

Jos sähköjen palauduttua kiinteistön sähkö käyttäytyy oudosti, esimerkiksi valot palavat aaltoilevasti normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, saattaa syynä olla sähköverkon nollajohtimen katkeaminen. Tästä voi seurata laitevaurioita, tulipalo tai pahimmillaan sähköiskun vaara. Nollavikatapauksissa kehotetaan ottamaan aina yhteys jakeluverkkoyhtiöön.

Janne Airaksinen