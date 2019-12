Kirjastossa entisajan jouluja

Joutsan kirjastossa on tammikuun 3. päivään asti esillä näyttely, joka esittelee entisaikojen jouluun liittyvää esineistöä. Nähtävillä on muun muassa entisajan joulupukin vaateparsi, joka poikkeaa melkoisesti nykyisestä. Suomalainen joulupukki on lähtöisin tapaninpäivään liittyneestä pelkoa herättäneestä nuuttipukista, joka toi kilteille lapsille lahjoja, pahoille risuja. Monesti nuuttipukille annettiin viinaryyppy vaivanpalkkana.

Joutsan Kotiseutuyhdistyksen kokoamaan näyttelyyn on saatu esineistöä muun muassa joutsalaisen Sini Pylkkäsen kokoelmista. Näyttelyssä voi myös tutustua entisaikojen uudenvuoden ennusteisiin.

Markku Parkkonen