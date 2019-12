Pääkirjoitus: Luonto ja vesistöt vetävät vapaa-ajanasukkaaksi

Joutsan kunta tutki viime kesänä vapaa-ajanasukkaiden mielipiteitä mökkikunnastaan.

Kunnan teettämässä tutkimuksessa haastateltiin 300 vapaa-ajanasukastaloutta, joista 200:lla oli vakituinen asunto muualla kuin Joutsassa. Tutkimuksesta ilmenee muun muassa, että vapaa-ajanasukkaat ovat keskimäärin varsin varttunutta väkeä. Ikäjakaumasta johtuen yleisin mökkiläisten ruokakunnan koko oli kaksi henkeä. Eli useimmilla vapaa-ajanasukkailla lapset ovat jo lentäneet pesästä, mutta todennäköisesti edelleen mökkeilevät vanhempiensa mökillä ainakin ajoittain.

Ei liene kellekään yllätys, että Joutsan suurin vetovoimatekijä mökkiläisten mielestä on luonto ja puhtaat vesistöt. Joutsan valtteina voisi listata myös hyvät yksityiset ja julkiset palvelut sekä sopivan etäisyyden pääkaupunkiseudulta. Kaikkiin näihin asioihin joutsalaiset voivat myös vaikuttaa: vesistöistä on syytä pitää huolta ja paikalliset palvelut säilyvät, kun niitä käytetään. Ja matkustamisen sujuvuuttakin on juuri äskettäin edistetty, kun Joutsan kunta oli osaltaan lobbaamassa Nelostien remonttia Oravakiven ja Hartolan väliselle osuudelle.

