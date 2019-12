Omaishoitajille ostetaan jälleen hyvinvointipalveluja – palvelusta on tullut myönteistä palautetta

Joutsan perusturvalautakunta on päättänyt, että kunta hankkii paikallisilta palveluntuottajilta edelleen vuodelle 2020 jokaiselle omaishoitajalle enintään neljä hyvinvointipalvelua oman valinnan mukaan vuodessa. Hankintaan käytetään Taimi Salokosken rahastoa.

Omaishoitajilta on tullut myönteistä palautetta hyvinvointipalvelun käytöstä kuluneena vuonna. Omaishoitajat ovat käyttäneet jalkahoito- tai hierontapalveluita yhteensä kuluneen vuoden aikana 63 kertaa. Se on ollut myös ennaltaehkäisevää työtä omaishoitajien hyvinvoinnin edistämiseksi. Kustannukset ovat yhteensä 2.933 euroa. Tänä vuonna kustannuksissa on varauduttu 5.000 euroon.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA

Kaikki sai alkunsa Iiris Ilmosen (kok.) kunnanvaltuustolle 29.10.2018 tekemästä aloitteesta, jossa hän esitti, että Joutsan kunta kustantaisi omaishoitajille hoitajan jaksamista tukevia hyvinvointipalveluita.

Janne Airaksinen