Maran Kuljetus Ky on Leivonmäen Vuoden yritys

Leivonmäen Yrittäjät ry on valinnut Leivonmäen tämän vuoden Vuoden yritykseksi Maran Kuljetus Ky:n. Valinnan perusteina olivat yritystä pyörittävän Martti Nurmisen aktiivinen osallistuminen yrittäjäyhdistyksen toimintaan sekä se, että Nurminen on tukenut ympärillään olevia nuoria yrittäjiä yrittäjyydessä.

Lisäksi Nurmisen katsottiin ottaneen rohkeasti uusia haasteita vastaan, kun hän ryhtyi taannoin tuottamaan uusia palveluja Leivonmäellä. Viimeksi mainittu ei tosin liity varsinaisesti Nurmisen kuljetusyritykseen, vaan siihen, että hän avasi Leivonmäelle syyskuussa pubin.

Elokuussa 2014 perustettu Maran Kuljetus kuljettaa lähinnä kappaletavaraa, Nurmisen itsensä mukaan kaikenlaista niin sanotusti laidasta laitaan. Toimialueena on ollut pääasiassa Jyväskylän alue ja osin myös Leivonmäki. Parhaimmillaan yrityksellä on ollut neljä vakituista työntekijää ja viisi autoa, mutta tänä vuonna Nurminen on ajanut firmaa alas ja jäljellä on enää yksi pieni kuorma-auto ja nosturi-auto, joilla elokuussa eläkkeelle jäänyt yrittäjä itse tekee sen, mitä vielä tekee pubiyrittäjänä toimimisen ohessa.

Leivonmäen yrittäjäyhdistykseltä saadun tunnustuksen Nurminen katsoo kunnianosoitukseksi yrittäjiä kohtaan.

– Kun ajattelee, että eihän niitä nyt joka päivä saa niitä tunnustuksia, vaikka kuinka koittaisi tehdä ja touhuta, niin onhan se jonkinlainen osoitus kuitenkin yrittäjiä kohtaan. Yrittäjäthän ne itsessään on, jotka sitä myöntääkin, mutta kuitenkin. Nyt kun saisi sen ritarikunnan ristin sitten vielä ja linnan kutsun. Ne ovat vielä jääneet saamatta, naurahtaa Nurminen.

Mitä tunnustuksen myöntämisperusteluissa mainittuun nuorten yrittäjien tukemiseen kuitenkin tulee, Nurminen huomauttaa, ettei kyse ole vain siitä, että hän olisi yksipuolisesti tukenut nuorempiaan – siis Leivonmäen kyläkauppaa pyörittävää tytärtään, korjaamopuolella toimivaa poikapuoltaan ja tämän hieronta-alalla toimivaa vaimoa. Yhtä lailla nuoret ovat Nurmisen mukaan autelleet häntä pubin puolella.

– Me autetaan toinen toisiamme. Ei tässä silleen olla yhdessä veneessä. Tämmöistä molemminpuolista auttamista, eihän se yksinomaan minun puolelta ole, sanoo Nurminen.

Tarja Kuikka