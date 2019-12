Luhangan valtuusto päätti talous- ja palkkahallinnon ulkoistamisesta Monetra Keski-Suomi Oy:lle

Luhangan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.12. ulkoistaa talous- ja palkkahallinnon Monetra Keski-Suomi Oy:lle. Ulkoistamisella kunta tavoittelee säästöjä, pienempiä operatiivisia riskejä ja tehokkaampaa prosessien kulkua.

Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä taustoitti, että henkilöstön näkökulmasta se tarkoittaa kahden henkilön siirtymistä kunnan palkkalistoilta Monetra Keski-Suomi Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksella. Ulkoistus tapahtuu vuoden 2020 alusta.

– Muutos on merkittävä meidän kunnalle, sillä tämä muuttaa tekemisen kulttuuria. Tämä on osaltaan säästöhanke ja osaltaan tehokkuushanke, sillä moni asia on ollut yhden henkilön harteilla, kertoi Kärnä.

Ensi vuonna säästöjä ei tule, koska murrosvaihe maksaa, mutta siitä eteenpäin arvioitu hinta Luhangan talous- ja palkkahallinnosta on noin 60.000 euroa järjestelmäkuluineen. Tällä hetkellä Luhangan kustannukset taloushallinnon järjestämisestä ovat henkilöstökulujen osalta noin 94.000 euroa vuodessa ja erilaisista atk-kuluista noin 21.000 euroa.

Monetra Oy hoitaa jo tällä hetkellä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen liiton taloushallintoa, mikä helpottaa Luhangan konsernitilinpäätöksen tekemistä.

Samalla kokouksessa kunnanvaltuusto päätti lisätalousarviosta vuodelle 2019, joka on kustannuspaikkakohtaisilta ylityksiltään suuruudeltaan 375.700 euroa. Kärnä huomautti valtuustolle, että myös alituksia käyttötalouteen on luvassa paljon, vaikkei niistä tässä yhteydessä tehtykään selkoa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Luhangan valtuusto päätti yksimielisesti ulkoistaa talous- ja palkkahallintonsa Monetra Keski-Suomi Oy:lle.