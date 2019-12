Joutsan kulttuuripalkinto Maisa ja Eero Peltoniemelle

Joutsan itsenäisyysjuhlassa jaetun kunnan kulttuuripalkinnon saivat tänä vuonna pitkän linjan kulttuurin taustatoimijat Maisa ja Eero Peltoniemi (kuvassa). Molemmat ovat toimineet jo vuosikymmenien ajan erityisesti Joutsan Kinon ja Joutsan nuorisoseurantalon erilaisissa hankkeissa.

– Joutsan Kino aloitti toimintansa 1984 ja oli Joutsan ensimmäisen ja samalla viimeisen kulttuurisihteeri Eero Peltoniemen eli Empun vastuulla virkatyönä noin 10 vuotta ja sen jälkeen enemmän tai vähemmän vapaaehtoistyönä aina tähän päivään asti ja edelleen. Maisa on myös ollut mukana monella tavoin Kinon toiminnassa. Nuokun kunnostaminen ja Nuokkuun liittyneet hankinnat ovat paljolti olleet Peltoniemien sydänten asiana teoriassa ja erityisesti käytännössä, perusteli palkitsemista Joutsan kulttuurityöryhmän varapuheenjohtaja Matti Kallioinen.

Eero Peltoniemi on ollut Keski-Suomen elokuvakeskuksen hallituksen jäsenenä sen koko toiminnan ajan. Samoin hän on ollut useita vuosia Keski-Suomen konservatorion kannatusyhdistyksen hallituksessa Joutsan edustajana ja viime vuosina Jyväskylän kesäyliopiston kannatusyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana.

– Sillä paikalla hän on ollut ideoimassa parina viime kesänä Rutalahdessa pidettyä lasten kesäyliopistoa, tiedeleiriä, joka on saanut suuren suosion eli leiri on täyttynyt ennätysajassa ilmoittautuneista. Tällä hetkellä Emppu on myös Puulan seutuopiston opistolautakunnan puheenjohtaja, kulttuurityöryhmän puheenjohtaja ja Joutsan Seudun Taideseuran puheenjohtaja listasi Kallioinen.

Maisa Peltoniemi on osallistunut kulttuurielämään muun muassa toimiessaan Keski-Suomen konservatorion sivupisteen johtajana vuosina 1986-93. Hän on ollut Joutsan edustajana konservatorion liittovaltuustossa.

– Maisa oli perustamassa Joutsan pikkupelimanneja, joka toimi vuosina 1982-92. Hän myös käynnisti Joutsan Nuorisoseuran lasten teatteriryhmän, kertoi Kallioinen.

Markku Parkkonen