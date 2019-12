Tervetullut ja odotettu vieras – kirjavinkkari Tarja Peltonen kouluvierailulla

Joutsan yhtenäiskoulun neljäsluokkalaiset saivat viime perjantaina äidinkielentunnille odotetun vieraan, kun kirjavinkkarina toimiva Joutsan kunnankirjaston kirjastovirkailija Tarja Peltonen vieraili kertomassa heille kiinnostavista kirjoista. Peltosen kirjakassissa oli seitsemän kirjaa, jotka hän esitteli oppilaille ja joista hän myös luki välillä otteita.

Kirjakassiin olivat päätyneet muun muassa Andy Griffithsin Maailman paras puumaja, 13 kerrosta ja Roald Dahlin Ilmarin ihmelääke. Ensin mainitussa seikkailevat maailman parhaassa puumajassa asuvat ja siitä kirjaa kirjoittavat Andy ja Terry, jälkimmäisen päähenkilö taas on Ilmari, joka päättää vaihtaa kammottavan mummonsa lääkitystä ja valmistaa tälle ihmelääkkeen erikoisista aineksista.

Tarja Peltosen viimeviikkoinen vierailu ei ole ainoa kirjavinkkauksen tiimoilta toteutettu vierailu yhtenäiskoulussa, vaan Peltonen käy kuluvana lukuvuonna samoissa merkeissä kerran yhtenäiskoulun kaikkien vuosiluokkien vieraana. Samoin hän vierailee myös Mieskonmäen koulussa. Kirjavinkkarivuosia hänellä on takana jo kymmenkunta.

– On hauska, kun on nähnyt oppilaat epusta ja sitten ne ovat jo kutosia, sanoo Peltonen.

Yhtenäiskoulun neljäsluokkalaisille kirjavinkkaustunti on luokanopettaja Sanna Långströmin mukaan hyvin mieleinen.

– Se on lapsille kauhean odotettu tunti. Kun niille sanoo, että Tarja tulee, niin ”jes” kuuluu aina jostain, kertoo Långström.

Kirjavinkkarin vierailun ohella luokassa kannustetaan kirjojen pariin muutenkin. Parhaillaan luokassa on Långströmin mukaan menossa lukuhaaste, jonka ajatuksena on, että oppilas valitsee kirjan, lukee sen, esittää luetun kirjan opettajalle ja saa sen jälkeen tarran lukuhaastekorttiin. Kun kaikilla on tarrat kerätty, on luvassa kekkerit palkinnoksi urakasta.

Tarja Peltonen kertoi oppilaille hieman kunkin kirjan juonesta, näytti välillä kuvia kirjasta ja luki katkelmia tekstistä.

Haasteessa on tehtävänä esimerkiksi lukea kirja, jonka kannessa on oma lempiväri tai jonka joku tuttu aikuinen on lapsena lukenut. Långström on suunnitellut, että haastetta jatkettaisiin kevätkaudella uusin tehtävin. Yksi tehtävä voisi olla hänen mukaansa esimerkiksi lukeminen taskulampun valossa.

– Jotain tämmöisiä uusia porkkanoita yrittää keksiä sillä, että saisi ne, ketkä eivät ole hirveän innostuneita lukemisesta, innostumaan, Långström sanoo lukuhaasteeseen viitaten.

Nelosluokkalaiset myös tekevät Långströmin mukaan omia kirja-arvosteluja.

Mitä kirjavinkkaukseen tulee, sen ideana on siis nimenomaan kannustaa oppilaita lukemaan itse. Sen vuoksi kirjavinkkari Tarja Peltonenkaan ei paljastanut vierailullaan nelosluokkalaisille yhdenkään kirjan juonta perinpohjaisesti, vaan oppilaat saavat itse hankkia kirjat käsiinsä päästäkseen lukemaan, miten tarinoissa lopulta kävisi. Siis esimerkiksi lähtikö Terry todella merenneidon kanssa meren syvyyksiin tai miten kävi mummon, kun Ilmari tarjosi tälle ihmelääkettään?

Tarja Kuikka