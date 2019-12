Kokousuutisia: Leivonmäen Keskustanaiset ry: Tehdään ympäristötekoja

Leivonmäen Keskustanaiset ry otti syyskokouksessaan vuoden toiminnan teemaksi kierrätyksen, uusiokäytön ja kotimaisen ruoan. Meistä ei kukaan voi pelastaa ympäristöä yksin, mutta kun jokainen miettii omia kulutusvalintojaan ja tekojaan, niin pystymme yhdessä vähentämään ympäristökuormitusta merkittävästi. Siis pienilläkin teoilla saamme aikaan suuria muutoksia.

Järjestötyössä innostamme toinen toistamme ympäristötekoihin ja saamme uusia toimintavinkkejä. Joku ei osaa takin rikkinäistä vetoketjua vaihtaa, toinen lupaa auttaa, mutta ei osaa korjata rikkoutunutta pyöränkumia. Vaihtoapu on hyvä valinta ja ekoteko. Kestävää kehitystä voi jokainen edistää vaatteiden ja tavaroiden käyttöiän pidentämisellä.

Hyvä valinta on myös ostaa läheltä oman paikkakunnan yritysten tuotteita. Lähellä tuotetut elintarvikkeet ovat varmasti laadukkaita, pienissä erissä valmistettuja.

Kunnassamme on hyvin järjestetty jätteidenkeräily ja hyvät jätteiden lajittelupisteet. Meidän on muistettava ja tunnettava vastuumme, että käytöstä poistettujen materiaalien kierrätyksessä ja uusiokäytössä on tärkeää selvittää, mikä sopii mihinkin.

Kartonkijäte on puhdistettava, muovijätepakkausten merkinnät katsottava, että mikä muovi kuuluu sekajätteeseen ja mikä pakkausmuovinkeräykseen. Mitä puhtaampana laitamme materiaalia uusiokäyttöön, sitä vähemmän on sen käsittelyssä tarvetta käyttää terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja.

Haastamme sekä yksityisiä, että yhteisöjä kukistamaan kertakäyttökulttuuria, kierrättämään itselle tarpeetonta tavaraa ja suosimaan lähellä tuotettua. Meidän tekemät valinnat näkyvät nyt ja vielä kymmenien vuosien päästäkin seuraaville sukupolville.

Sinikka Hytönen