Puheenvuoro: Myönteistä Joutsasta, uusia ja raikkaita ajatuksia

Jussi Lehtosen kirjoitus (JS 27.11.2019) lämmitti mieltäni. Näköjään, olen hänen kanssaan samaa mieltä, useista asioista. Liikekeskuksen alueen ennallistaminen luonnontilaan, olisi myönteinen ja oletettavasti kansainvälisestikin huomiota saava hanke. Voisiko pohtia hankkeen vaiheistamista. Ensimmäisessä vaiheessa alue palautettaisiin pelloksi, viljan viljelyyn. Vielähän keskuudessamme on henkilöitä, jotka muistavat alueen Hulikkalan ruispeltona. Seuraavassa vaiheessa alue palautuisi niityksi, laidunnusta hyödyntäen, mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Olisi kaikkien etu, että ennallistamisesta ja erilaisista näkemyksistä käytäisiin avointa ja rakentavaa keskustelua. On varmasti olemassa erilaisia ja arvokkaita näkemyksiä asiasta. Oletettavasti on näkemyksiä, että, esimerkiksi rehevä lehto olisi ihanteellisin vaihtoehto.

Oletan Joutsan kuntalaisten ja päättäjien ottavan asian omakseen ja ryhtyvän viivyttelemättä toimenpiteisiin. Monipuolisen luonnon yleisen köyhtymisen lisäksi, Joutsalla on merkittävä velka ympäristöä ja luontoa kohtaan. Velka luontoa kohtaan, syntyi joutsalaisten tehotessa, merkittävä ja ainutlaatuinen luontokohde, Perttulan oja. Liikekeskuksen ennallistamishankkeella joutsalaiset kompensoisivat osan, luontoarvoista, joita Perttulan ojan myötä menetettiin.

Aaro Partanen

Luomuviljelijä

