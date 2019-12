Uusi kisapaikka ja uudet kujeet – Kaasujalka-ralli 1.2.2020 Leivonmäellä

Viime vuosien Joutsenlampi- ja Autoagentit-rallit järjestänyt rallitiimi jatkaa isojen kilpailuiden organisoimista rallipäällikkö Sami Heikkilän johdolla. Ensi talvelle tarinalle käännetään kokonaan puhdas sivu, kun kisapaikaksi vaihtuu Leivonmäki. Uutta profiilia porukalle tarjoaa myös uusi kisan pääkumppani Kaasujalka-lehti.

Kaasujalka-ralli on suositun R-rallicupin toinen osakilpailu ja se ajetaan 1.2.2020. Kisakeskus sijaitsee täysin Leivonmäellä.

– Leivonmäellä on positiivinen ja avulias meininki. Olemme saaneet hyvin piha-alueita käyttöön kyliltä huoltopaikkoja varten, niitä on noin 250 paikkaa. Päiväksi on siis pörinää ja kuhinaa tiedossa niin katsojille kuin kilpailijoillekin, tiedottaa rallipäällikkö Heikkilä.

– Leivonmäki on hyvä uudistus ja vaihtelua kilpailulle. Saadaan reitti lyhyillä siirtymillä ihan uusille tai ainakin täysin uusille meidän aikaisempiin kisoihin verrattuna.

Kaasujalka-rallin reitillä on seitsemän erikoiskoetta (EK:t ajetaan vain yhteen kertaan) ja EK-kilometrit on yhteensä noin 70. Koko reitin pituus on noin 150 kilometriä. Kilpailussa on yksi virallinen huoltotauko Leivonmäellä. Järjestäjänä toimii Team Joutsenlampi/Yellow Racing Team ry. Kilpailussa eri luokkia on 21 kappaletta.

Heikkilän mukaan reittiä on pyritty uudistamaan ja mukana on osuuksia mitä ei ole ajettu vuosiin. Valittujen teiden osalta on haettu ajettavuutta ja mielenkiintoa, turvallisuutta unohtamatta. Teiden kestämisen ja tasapuolisten olosuhteiden kannalta kaikki tiet ovat päivittäisessä käytössä. Pimeän rallin ennakkotutustumiskiellon osalta kilpailijoilta odotetaan rehtiä ja tasapuolista käyttäytymistä.

Kaudella 2020 R-Rallicup laajenee entisestään, sillä sarjassa ajetaan kahdeksan osakilpailua, joista kuuden parhaan pisteet lasketaan lopputuloksiin. Sarjan kilpailuista puolet ajetaan talvella ja puolet kesällä ja niiden maantieteellinen sijainti on varsin kattava.

Sarja pyörähtää käyntiin tammikuun viimeisenä viikonloppuna Sonkajärveltä ja kauden viimeinen kisa ajetaan syyskuussa Keski-Suomessa. Viimeisestä osakilpailusta jaetaan 1,5-kertaiset pisteet, joten pistetaistelu säilynee tiukkana loppuun asti.

R-Rallicupin perusajatus on tarjota osallistumismahdollisuus monipuolisesti erilaisilla autoilla kilpaileville kuljettajille, joten mukana on peräti 20 eri luokkaa. Vuonna 2020 uutuutena on nuottiluokkien mukaan ottaminen sarjaan. Uutta ovat myös merkkiluokat, joita on mukana kolme. Lajin suosikkikalustoksi nousseille Bemareille on nyt oma luokka, ja nostalgian nälkäisille mukaan on tullut Lada-luokka sekä ilmajäähdytteisten Volkkareiden merkkiluokka.

– Isompi seitsemän EK:n kisa on työläämpi tehdä ja vaatii aikaisempaa enemmän talkoolaisia. Muutamia uusia seuroja on kontaktoitu ja tarvetta ja vajetta on edelleen. Joten rallin tekemiseen löytyy tilaa halukkaille. Innokas ote ja tekemisen meininki on todettu varsin toimivaksi ja sitä seudun seuroilta on hienosti löytynyt, kiittää Heikkilä.

Hän muistuttaa, että harrasteralleissa ei ole tiukkoja toimitsijavaatimuksia, autourheilun osaamispakkoa tai osaamistaustaa sen tekijöillä.

R-Rallicup 2020 osakilpailut:

25.1 Sonkajärvi

1.2. Kaasujalka-ralli, Leivonmäki

22.2. Tornio

14.3. Suomussalmi

9.5. Ikaalinen

13.6. Juuka

15.8. Nivala

12.9. Keski-Suomi

Yläkuva: Leivonmäellä nähdään Kaasujalka-rallissa myös Volkswagen-autojen oma sarja. Tämä Suomen ilmajäähdytteisten Volkswagen-autojen oma rallisarja on sikäli ainutlaatuinen, että sitä on ajettu jo yhdeksän kautta ja vuosi 2020 tulee olemaan kymmenes juhlakausi. Sarjan ideana oli saada talleissa olevia VW-kilpureita takaisin kisoihin ja näkyville. Näitä upeita ralliautoja on ollut Suomessa ralleissa aina 1950-luvulta saakka. Vanhoja autoja on kaivettu esiin ja kunnostettu kisaloistoon ja uusia on rakennettu kilpakäyttöön ja rakennetaan lisää jatkuvasti.

Volkkari-sarja valitsi kisapaikaksi Leivonmäen, vaikka samaan aikaan olisi ollut myös Ähtärin Historic-ralli tarjolla. Kuvan on ottanut Eero Auvinen ja punaisella ralliohjuksella kaasuttaa menemään Erkki Eerola.