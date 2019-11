Puheenvuoro: Paaritaksilla tai ”lanssilla”

Olen pari kertaa tehnyt matkaa paaritaksilla. Siinä potilas vyötetään paareihin, jotka ovat auton lattialla. Kukaan ei pidä potilasta kädestä, sillä kuljettaja ajaa yksin. Ambulanssissa ensihoitaja istuu vieressä ja tarkkailee potilasta, ja toinen ajaa.

Joutsan etäisyys Keskussairaalasta on 72 km. Jos potilas on heikossa kunnossa ja tunnin istuminen taksissa on liikaa, hän voi tilata Kelataksin paaritaksina. Suoraan tilattuna yksityisesti paaritaksi on hyvin kallis, lisämaksu paareista on 29 euroa ja muitakin alkumaksuja on ennen kuin auto edes liikahtaa. Sain nämä tiedot taksipäivystyksestä.

Voi käydä niin, että Joutsan ambulanssi on kaukana ja menossa poispäin, kun potilaalle tulee sairauskohtaus Joutsassa. Silloin paaritaksi on ratkaisu. Kummassakin kuljetustavassa potilaasta tuntuu että autossa on neliskulmaiset pyörät.

Päivi Elomaa-Onali

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.