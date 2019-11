Pääkirjoitus: Palkitsemiset ovat tärkeitä innostajia

Erilaisilla palkitsemisilla on tärkeä rooli yhteiskunnissa ympäri maailmaa. Tämä näkyy vaikkapa kansainvälisten musiikki- ja elokuva-alan palkintojen saamassa huomiossa. Onnistujien palkitseminen on tärkeää myös paikallisesti. Tällä saralla perinteisimpiä paikallisia muistamisia ovat Vuoden yrittäjä -palkinnot. Joutsassa palkittiin Vuoden yrittäjä toissa viikolla ja Leivonmäellä arvokas seremonia on vuorossa itsenäisyyspäivän jälkeisenä maanantaina.

Kaikki yrityselämässä toimineet tietävät, että paikallinen Vuoden yrittäjä -palkinto on arvostettu. Jokainen huomionosoituksen saanut yritys pitää palkitsemista yhtenä yrityksen elinkaaren huippukohtana. Samalla palkitsemista seuraava julkisuus edistää koko paikkakunnan yritysten myönteistä julkikuvaa.

Myös kunnat muistavat vuosittaisilla palkinnoilla. Joutsassa palkitaan itsenäisyyspäivänä kulttuurin taitajia ja vuoden vaihteen tienoilla urheilun menestyjiä. Joutsassa on myös yksi palkinto jäänyt viime vuosina jakamatta. Hyvinkin suosittu Rautainen ammattilainen -kisa on nimittäin ollut viime vuodet tauolla. Aikoinaan paikallislehti Joutsan Seudun, yrittäjäyhdistyksen, kunnan ja työvoimahallinnon perustama kilpailu olisi taas syytä herättää henkiin. Olisiko tässä sopiva tehtävä paikalliselle ammattiyhdistysväelle?

