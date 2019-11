Valokuituyhtiölle etsitään ostajaa – Luhankakin joutuu maksamaan takauksia

Luhangan kunta joutuu tänä vuonna maksamaan takaamiaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n lainanhoitokuluja noin 12.000 euroa. Ensi vuoden budjetissa kunta varautuu maksamaan takausvastuita noin 20.000 euroa. Kuluvana vuonna verkkoyhtiön kymmenen omistajakuntaa joutuvat maksamaan takausvastuita yhteensä yli puoli miljoonaa euroa. Tulevina vuosina vastuut ovat yhteensä noin 800.000 euroa vuodessa.

Talousvaikeuksissa olevan Valokuituverkot Oy:n omistajakunnat ovatkin Yleisradion uutisen mukaan ryhtyneet etsimään yhtiölle ostajaa. Tavoitteena on pienentää kuntien veronmaksajille tulossa olevia tappioita, jotka uhkaavat nousta todella suuriksi.

Luhangalla on takausvastuita yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, eli pahimmillaan luhankalaiset joutuisivat vuosien mittaan maksamaan takausvastuina tuon summan. Suurin takausvastuu omistajakunnista on Pihtipuhtaalla, jonka vastuut ovat 5,6 miljoonaa euroa.

Valokuituyhtiö on rakentanut liittymän noin 2.600 liittyjälle. Yhtiöllä on velkaa noin 29 miljoonaa euroa. Näiden lukujen perusteella yksittäisen valokuituliittymän kustannuksiksi on siis muodostunut reilusti yli 10.000 euroa. Liittymiä on myyty liittyjille kustannuksiin nähden todella alhaisilla hinnoilla, jopa sadalla eurolla.

Julkisten tilinpäätöstietojen mukaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 noin miljoona euroa. Yhtiö teki kyseisen vuoden tilinpäätöksessään peräti 25 miljoonan euron tappiot. Aiempina vuosina liikevaihto on ollut keskimäärin miljoonan euron luokkaa ja tappiot puolesta miljoonasta eurosta 1,2 miljoonaan euroon.

Valokuituyhtiöön on rakennettu kaksiportainen yhtiörakenne. Varsinaisen valokuituyhtiön eli Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy, jonka puolestaan omistavat kymmenen keskisuomalaista kuntaa. Omistajakunnat ovat Luhanka, Konnevesi, Kannonkoski, Toivakka, Kyyjärvi, Karstula, Multia, Pihtipudas, Kivijärvi ja Petäjävesi.

Markku Parkkonen