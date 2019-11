Puurusen kausi käyntiin: Haihatuksen upea uusi alku

Jos joku oli huolissaan Haihatuksen omistajanvaihdoksesta ja sen vaikutuksesta Taidelaitoksen tasoon, niin ei tarvitse olla. Uuden omistajan, muusikko ja kuvataiteilija Risto Puurusen kausi käynnistyi perjantaina avatulla Valon Haihatus -näyttelyllä.

Valotaiteeseen nimensä mukaisesti keskittyvä näyttely koottiin yhdessä Suomen valotaiteen seura FLASH:in kanssa. Mukana Haihatuksen sisä- ja ulkotiloissa on yli 30 teosta ja toistakymmentä taiteilijaa.

Näkymä Pietu Pietiläisen ja Juha Valkeapään interaktiivisen Totuus-teoksen sisältä.

Näyttely on runsas ja elämyksellinen. Suurin osa teoksista sisältää jonkinlaista valojen, värien tai hahmojen liikettä, joten näyttelykierrokseen on varattava aikaa normaalinäyttelyä pidempään. Mutta voi sanoa, että tämä näyttely myös palkitsee kävijänsä. Valon Haihatus on uusien tekijöiden uusi avaus, mutta toisaalta sopii hyvin Haihatuksen perinteiseen konstailemattomaan linjaan.

Markku Parkkonen

Valon Haihatus on avoinna vielä lauantaina 23.11. ja sunnuntaina 24.11. illalla.

YLÄKUVASSA: Maaretta Caseliuksen Liikahdus jää pidemmäksi aikaa valaisemaan Haihatusta.

Haihatuksen Valvomo eli entinen Joutsan urheilukentän ajanottotorni on valjastettu osaksi Immanuel Paxin Trespassing-teosta.

Risto Puurunen (oik.) ja Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen avasivat perjantai-iltana Valon Haihatus -näyttelyn.

Katso video Valon Haihatus -näyttelystä: